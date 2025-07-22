РФ атакувала Україну 42 дронами: скільки збила ППО

Починаючи з вечора понеділка і протягом ночі 22 липня РФ атакувала Україну 42-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Нічна атака 22 липня: як відпрацювала ППО

Сьогодні вночі ворожі дрони летіли із напрямків Приморсько-Ахтарська, мису Чауда та Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

У Повітряних силах ЗСУ станом на 09:00 підтвердили збиття або подавлення 26 безпілотників на Півдні та Сході країни.

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Ще сім БпЛА локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Водночас зафіксовано влучання дев’яти БпЛА у трьох локаціях, а також падіння уламків збитих цілей ще на трьох.

Зокрема, в Одесі під час атаки дронів вночі 22 липня пошкоджено цивільну інфраструктури. Спалахнули адміністративна будівля та легкові автівки на парковці, у житлових багатоповерхових будинках вибиті вікна, пошкоджено магазин. Відомом про одного постраждалого.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 245-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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