РФ уночі атакувала газову інфраструктуру України: є руйнування

У ніч на 22 липня Росія здійснила чергову масовану атаку дронами по об’єктах газовидобувної інфраструктури України. Удару зазнали підприємства Групи Нафтогаз.

Про це повідомив голова правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький.

Росія атакувала дронами об’єкти Нафтогазу: є руйнування

За попередньою інформацією, зафіксовано руйнування. Фахівці вже працюють на місці для ліквідації наслідків.

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— Це черговий масований обстріл інфраструктури газовидобутку. Такі атаки відбуваються регулярно. Жодного військового значення ці обʼєкти не несуть, — зазначають у компанії.

У Нафтогазі підкреслюють, що атака є терористичним актом, спрямованим на те, щоб залякати українців, зірвати підготовку до опалювального сезону та створити проблеми з газопостачанням взимку.

— Мета терористів очевидна — послабити Україну, підірвати енергетичну стабільність та зламати нашу волю, — заявили в компанії.

Нагадаємо, протягом ночі 22 липня РФ атакувала Україну 42 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

У Повітряних силах ЗСУ підтвердили збиття або подавлення 26 безпілотників на Півдні та Сході країни.

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