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Серйозний крок назад: єврокомісар про рішення Ради щодо НАБУ та САП

Єврокомісія
Фото: Unsplash

Серйозну стурбованість рішенням Верховної Ради ліквідувати гарантії незалежності НАБУ та САП висловила Європейська комісія.

Єврокомісія занепокоєна рішенням Ради щодо НАБУ та САП

У дописі у соцмережі X єврокомісарка з питань розширення Марта Кос висловила серйозну стурбованість сьогоднішнім голосуванням у Верховній Раді.

– Ліквідація ключових гарантій незалежності НАБУ – це серйозний крок назад. Незалежні органи, такі як НАБУ та САП, є важливими для шляху України до ЄС. Верховенство права залишається в самому центрі переговорів про вступ до ЄС, – повідомила вона.

Нагадаємо, що 22 липня Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт № 12414 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, що “фактично знищують незалежність НАБУ і САП”.

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Попри те, що було зареєстровано блокувальну постанову, нормативний акт було затверджено спікером Ради Русланом Стефанчуком і передано на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

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