Присвоил 1,3 млн грн: Гусакову сообщили о заочном подозрении в мошенничестве

Полиция объявила больному СМА Назарию Гусакову подозрение по делу, касающемуся мошеннических действий при сборе средств на благотворительность.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Гусакову сообщили о подозрении в мошенничестве

Следствие установило, что несмотря на то, что мужчина официально и бесплатно получал препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) в рамках городской программы, он продолжал публично собирать деньги якобы на его приобретение.

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Подозреваемый активно использовал соцсети и поддержку известных людей, чтобы призвать общественность к пожертвованиям.

По предварительным данным, в течение 2023-2024 годов ему удалось присвоить более 1,3 млн грн.

В Офисе генпрокурора установили, что собранные деньги не были полностью использованы по назначению, а были потрачены на азартные игры и инвестиции в криптовалюту.

В связи с этим Гусакову заочно инкриминируется мошенничество в особо крупных размерах — по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Поскольку мужчина находится за пределами страны, процессуальные действия проходят без его присутствия. Досудебное расследование продолжается.

Что известно о Назарии Гусакове

Первые сомнения относительно прозрачности сбора средств Гусаковым появились в июне этого года, когда пользователи соцсетей начали ставить под сомнение его отчетность.

Речь шла о нехватке информации о расходах на лекарства от СМА.

Гусаков в комментарии для СМИ полностью отрицал любые обвинения в мошенничестве.

Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что начиная с июня 2024 года Назарий Гусаков бесплатно получает препарат Эврисди, необходимый для лечения СМА.

Это стало возможным благодаря меморандуму между Львовским городским советом и компанией Рош Украина. Речь идет о трех флаконах ежемесячно, в соответствии с медицинскими рекомендациями.

К благотворительной кампании по сбору средств активно приобщались общественные деятели и популярные блогеры.

После публичной огласки и вероятного разоблачения мошенничества, многие из них публично обратились к Гусакову с требованием предоставить финансовый отчет.

В ответ он пообещал, что бухгалтер предоставит соответствующую документацию.

Впоследствии Назарий Гусаков признал, что не имел навыков ведения отчетности, не собирал чеков и не контролировал расходы должным образом.

По его словам, ежемесячные расходы на лечение и сопутствующие услуги составляли от 250 до 300 тыс. грн.

Несмотря на то, что город обеспечивал его 20 флаконами препарата ежемесячно, он считал это недостаточным.

Гусаков также признался, что большинство расходов осуществлял без подтверждающих документов, ведь не предполагал, что впоследствии придется отчитываться.

Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что Гусаков выехал из Украины. Садовый уточнил, что мужчина находится в Италии.

Фото: Назарий Гусаков

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