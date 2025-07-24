Привласнив 1,3 млн грн: Гусакову повідомили про заочну підозру у шахрайстві

Поліція оголосила хворому на СМА Назарію Гусакову підозру у справі, що стосується шахрайських дій під час збору коштів на благодійність.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Гусакову повідомили про підозру в шахрайстві

Слідство встановило, що попри те, що чоловік офіційно та безоплатно отримував препарат для лікування спінальної м’язової атрофії (СМА) у межах міської програми, він продовжував публічно збирати гроші нібито на його придбання.

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Підозрюваний активно використовував соцмережі та підтримку відомих людей, щоб закликати громадськість до пожертв.

За попередніми даними, упродовж 2023-2024 років йому вдалося привласнити понад 1,3 млн грн.

В Офісі генпрокурора встановили, що зібрані гроші не були повністю використані за призначенням, а були витрачені на азартні ігри та інвестиції у криптовалюту.

У зв’язку з цим Гусакову заочно інкриміновано шахрайство в особливо великих розмірах – за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Оскільки чоловік перебуває за межами країни, процесуальні дії проходять без його присутності. Досудове розслідування триває.

Що відомо про Назарія Гусакова

Перші сумніви щодо прозорості збору коштів Гусаковим з’явилися у червні цього року, коли користувачі соцмереж почали ставити під сумнів його звітність.

Йшлося про брак інформації щодо витрат на ліки від СМА.

Гусаков у коментарі для ЗМІ повністю заперечив будь-які звинувачення у шахрайстві.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що починаючи з червня 2024 року Назарій Гусаков безоплатно отримує препарат Еврісді, необхідний для лікування СМА.

Це стало можливим завдяки меморандуму між Львівською міською радою та компанією Рош Україна. Йдеться про три флакони щомісячно, відповідно до медичних рекомендацій.

До благодійної кампанії зі збору коштів активно долучалися громадські діячі та популярні блогери.

Після публічного розголосу та ймовірного викриття шахрайства, багато хто з них публічно звернувся до Гусакова з вимогою надати фінансовий звіт.

У відповідь він пообіцяв, що бухгалтер надасть відповідну документацію.

Згодом Назарій Гусаков визнав, що не мав навичок ведення звітності, не збирав чеків і не контролював витрати належним чином.

За його словами, щомісячні витрати на лікування та супутні послуги становили від 250 до 300 тис. грн.

Незважаючи на те, що місто забезпечувало його 20 флаконами препарату щомісяця, він вважав це недостатнім.

Гусаков такж зізнався, що більшість витрат здійснював без підтверджувальних документів, адже не припускав, що згодом доведеться звітувати.

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Гусаков виїхав з України. Садовий уточнив, що чоловік перебуває в Італії.

Фото: Назарій Гусаков

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