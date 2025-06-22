Назарий Гусаков покинул Украину: Зеленский озвучил детали скандала со сбором средств

Львовянин со СМА Назарий Гусаков, которого подозревают в мошенничестве со средствами на лечение, покинул Украину более недели назад.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, добавив, что сейчас местонахождение мужчины неизвестно.

Назарий Гусаков покинул Украину 13 июня

Глава государства описал ситуацию со сборами в пользу Назария Гусакова и возможных случаев мошенничества, как скандальную и крайне неприятную. Эта ситуация была одной из тем доклада президенту от главы МИД Игоря Клименко.

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– По предварительным данным, были использованы по меньшей мере четыре финансовых учреждения, много цифровых сервисов. Устанавливается круг людей, которые могли пострадать от предположительно незаконных действий. Гусаков покинул территорию Украины 13 июня, сейчас устанавливается его местонахождение и другие существенные обстоятельства, — написал он.

Зеленский отметил, что продолжаются проверки всей информации о сборах в пользу Гусакова и возможных случаях мошенничества, которая есть в публичном доступе.

После такого инцидента президент убежден, что сейчас очень важно восстановить справедливость и избежать любой дискредитации сборов и волонтерства как таковых.

– На отдельные случаи махинаций должен быть законный ответ, — добавил Зеленский.

Кроме того Клименко доложил президенту о действиях подразделений Нацгвардии на фронте и конкретно применении дронов в боях на передовой, а также о противодействии преступным группировкам, связанным с мафиозными ячейками РФ и так называемыми “ворами в законе”.

Назарий Гусаков: что известно о скандале

В начале недели в соцсетях начали появляться сообщения, что Назарий Гусаков не предоставляет отчетности по использованию средств, собранных на лечение, в частности, на препараты для профилактики СМА.

В ответ он опубликовал в своем Telegram-канале сообщение: Если все получится, то на Эврисди, по крайней мере в этом году, собирать больше не придется. Останутся только реабилитационные процедуры и препараты.

Впоследствии в комментарии СМИ Гусаков опроверг все обвинения в мошенничестве.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что с июня 2024 года Назарий Гусаков бесплатно получает препарат Эврисди — как первый взрослый львовянин в рамках меморандума горсовета с компанией Рош Украина. Речь идет о трех флаконах ежемесячно согласно медицинским показаниям.

Сбор средств на лечение Гусакова активно поддерживали в медиа, в частности, общественные деятели и лидеры мнений. После резонанса вокруг возможного мошенничества некоторые из них обратились к нему с требованием объяснений — мужчина обещал предоставить отчет от бухгалтера.

Позже Назарий Гусаков признал, что должен был вести учет расходов и собирать чеки, но не имел соответствующего опыта.

По его словам, на ежемесячные расходы на лечение и сопутствующие потребности ему надо было 250-300 тыс. грн. Хотя город предоставляет бесплатно 20 флаконов препарата, этого недостаточно. Гусаков также отметил, что большинство расходов осуществлял без официальных документов, ведь не ожидал, что придется отчитываться.

Фото: Офис президента, Назарий Гусаков

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