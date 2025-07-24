Карта боевых действий на 24 июля 2025 — ситуация на фронте

За минувшие сутки на фронте произошло 172 боевых столкновений.

Такие данные 24 июля 0 8:00 обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Карты боевых действий в Украине на 24 июля 2025 года

Ситуация в Украине на 24 июля 2025 года

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили 12 атак захватчиков. Также враг нанес девять авиационных ударов, применив при этом 21 управляемую авиационную бомбу, и осуществил 368 обстрелов, шесть из которых — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 10 раз тщетно пытался продвинуться в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Двуречная и в направлении Петро-Ивановки.

На Купянском направлении вчера состоялось девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки, Боровской Андреевки, Голубовки, Загрызово, Новоплатоновки.

На Лиманском направлении произошло 28 боевых столкновений. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Зеленый Гай, Среднее, Шандриголовое, Дроновка, Новый Мир, Карповка, Колодязи, Шипиловка и в направлении Дружелюбовки, Серебрянки.

На Северском направлении наши войска отбили четыре атаки противника в районе Григорьевки.

На Краматорском направлении враг совершил три атаки в районе Часового Яра, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении за прошедшие сутки враг четыре раза атаковал украинские подразделения защитников в районе Торецка.

На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 61 штурмовое действие агрессора вблизи населенных пунктов Русин Яр, Миролюбовка, Уют, Лысовка, Попов Яр, Мирноград, Зверево, Удачное, Алексеевка, Новоукраинка, Маяк, Новоэкономичное, Котлино, Дачное и в направлении Покровска, Паньковки, Владимировки, Сухецкого.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 15 атак захватчиков в районах населенных пунктов Запорожье, Звезда, Поддубное, Александроград, Шевченко, Малиевка, Темировка, Воскресенка и Свободное Поле.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник один раз штурмовал позиции наших защитников в районе Белогорья.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения девять раз пытались продвинуться вперед — успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага на 24 июля 2025 года

личного состава — около 1 046 270 (+1050) человек;

танков — 11 046 (+5);

боевых бронированных машин — 23 047 (+10);

артиллерийских систем — 30 746 (+24);

РСЗО — 1 446;

средств ПВО — 1 199;

самолетов — 421;

вертолетов — 340;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 47 638 (+86);

крылатых ракет — 3 533;

кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 56 137 (+96);

специальной техники — 3 935.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 247-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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