Карта бойових дій на 24 липня 2025 – ситуація на фронті

За минулу добу на фронті відбулося 172 бойових зіткнень.

Такі дані 24 липня 0 8:00 оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.

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Карти бойових дій в Україні на 24 липня 2025

Ситуація в Україні на 24 липня 2025

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 12 атак загарбників. Також ворог завдав дев’яти авіаційних ударів, застосувавши при цьому 21 керовану авіаційну бомбу, та здійснив 368 обстрілів, шість із яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 10 разів марно намагався просунутися в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Дворічна та в напрямку Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки, Борівської Андріївки, Голубівки, Загризового, Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку сталося 28 бойових зіткнень. Ворог намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Зелений Гай, Середнє, Шандриголове, Дронівка, Новий Мир, Карпівка, Колодязі, Шипилівка та в напрямку Дружелюбівки, Серебрянки.

На Сіверському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку ворог здійснив три атаки у районі Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку минулої доби ворог чотири рази атакував українські підрозділи оборонців в районі Торецька.

На Покровському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 61 штурмову дію агресора поблизу населених пунктів Русин Яр, Миролюбівка, Затишок, Лисівка, Попів Яр, Мирноград, Звірове, Удачне, Олексіївка, Новоукраїнка, Маяк, Новоекономічне, Котлине, Дачне та в напрямку Покровська, Паньківки, Володимирівки, Сухецького.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 15 атак загарбників у районах населених пунктів Запоріжжя, Зірка, Піддубне, Олександроград, Шевченко, Маліївка, Темирівка, Воскресенка та Вільне Поле.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник один раз штурмував позиції наших захисників в районі Білогір’я.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки у районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи дев’ять разів намагалися просунутися уперед – успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 24 липня 2025 року

особового складу – близько 1 046 270 (+1050) осіб;

танків – 11 046 (+5);

бойових броньованих машин – 23 047 (+10);

артилерійських систем – 30 746 (+24);

РСЗВ – 1 446;

засобів ППО – 1 199;

літаків – 421;

гелікоптерів – 340;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 47 638 (+86);

крилатих ракет – 3 533;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 56 137 (+96);

спеціальної техніки – 3 935.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 247-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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