События ночи 24 июля: взрывы в Одессе, обмен пленными и переговоры в Стамбуле

24 июля в Украине были слышны взрывы в Одессе и Черкассах. Обстрелы привели к пожарам и разрушениям.

Также состоялся девятый этап обмена пленными: домой вернулись тяжелораненые воины.

В Стамбуле прошел третий раунд мирных переговоров между Украиной и Россией.

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Взрывы в Одессе

В Одессе прогремели взрывы во время массированной атаки беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры 24 июля.

Об этом сообщили глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер и представители ГСЧС Украины.

Несмотря на работу сил противовоздушной обороны, в результате ударов получила повреждения гражданская инфраструктура города.

В разных районах Одессы загорелись пожары: загорелись два этажа многоэтажного жилого дома, крыша двухэтажного сооружения, торговые павильоны и автозаправочная станция.

Кроме того, разрушились архитектурные памятники в историческом центре города, который охраняется ЮНЕСКО.

По данным ГСЧС Украины, горит территория рынка Привоз. Все ответственные службы уже работают над ликвидацией последствий вражеской атаки. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Взрывы в Черкассах

В Черкассах сегодня, 24 июля, прогремели по меньшей мере три взрыва между 04:11 и 04:13.

За несколько минут до взрывов Воздушные силы ВСУ призвали жителей города немедленно пройти в укрытия.

– Ракетная атака на областной центр. Есть несколько пожаров по городу. Все службы работают. По предварительным данным, шесть травмированы. Больше информации впоследствии, – сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Обмен пленными

В среду, 23 июля, состоялся очередной этап обмена пленными, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Это уже девятый обмен в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Домой вернулись тяжелораненые и тяжелобольные защитники.

– Можем уже говорить о деталях – за все этапы последних стамбульских договоренностей удалось вернуть более 1000 наших людей. Для тысячи семей это радость снова обнять своих близких. Спасибо всем, кто над этим работал, – написал глава государства.

Зеленский отметил, что освобожденные сегодня военные защищали Украину на разных участках фронта, а многие из них провели в плену более трех лет. Всем будет предоставлена необходимая помощь и поддержка.

Президент подчеркнул важность того, что обмены продолжаются, и наши граждане возвращаются домой.

Также, по словам Уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, самому старшему уволенному — 66 лет, самому молодому — 27.

Трое военных встретят свой день рождения уже на родной земле.

Переговоры в Стамбуле

В среду, 23 июля, в Стамбуле прошел третий раунд мирных переговоров между украинской и российской делегациями. Встреча длилась менее часа.

Украинскую сторону возглавлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, а российскую – помощник президента РФ Владимир Мединский.

В начале переговоров министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил, что в первые два раунда сторонам удалось достичь нескольких важных договоренностей.

В частности, были подписаны меморандумы о прекращении огня.

Главная тема нынешнего раунда переговоров – подготовка к возможному саммиту на уровне лидеров Украины и России.

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