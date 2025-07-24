События ночи 24 июля: взрывы в Одессе, обмен пленными и переговоры в Стамбуле
24 июля в Украине были слышны взрывы в Одессе и Черкассах. Обстрелы привели к пожарам и разрушениям.
Также состоялся девятый этап обмена пленными: домой вернулись тяжелораненые воины.
В Стамбуле прошел третий раунд мирных переговоров между Украиной и Россией.
Что произошло за ночь 23 июля 2025 – читайте в подборке на сайте Факты ICTV.
Взрывы в Одессе
В Одессе прогремели взрывы во время массированной атаки беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры 24 июля.
Об этом сообщили глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер и представители ГСЧС Украины.
Несмотря на работу сил противовоздушной обороны, в результате ударов получила повреждения гражданская инфраструктура города.
В разных районах Одессы загорелись пожары: загорелись два этажа многоэтажного жилого дома, крыша двухэтажного сооружения, торговые павильоны и автозаправочная станция.
Кроме того, разрушились архитектурные памятники в историческом центре города, который охраняется ЮНЕСКО.
По данным ГСЧС Украины, горит территория рынка Привоз. Все ответственные службы уже работают над ликвидацией последствий вражеской атаки. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.
Взрывы в Черкассах
В Черкассах сегодня, 24 июля, прогремели по меньшей мере три взрыва между 04:11 и 04:13.
За несколько минут до взрывов Воздушные силы ВСУ призвали жителей города немедленно пройти в укрытия.
– Ракетная атака на областной центр. Есть несколько пожаров по городу. Все службы работают. По предварительным данным, шесть травмированы. Больше информации впоследствии, – сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Обмен пленными
В среду, 23 июля, состоялся очередной этап обмена пленными, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Это уже девятый обмен в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Домой вернулись тяжелораненые и тяжелобольные защитники.
– Можем уже говорить о деталях – за все этапы последних стамбульских договоренностей удалось вернуть более 1000 наших людей. Для тысячи семей это радость снова обнять своих близких. Спасибо всем, кто над этим работал, – написал глава государства.
Зеленский отметил, что освобожденные сегодня военные защищали Украину на разных участках фронта, а многие из них провели в плену более трех лет. Всем будет предоставлена необходимая помощь и поддержка.
Президент подчеркнул важность того, что обмены продолжаются, и наши граждане возвращаются домой.
Также, по словам Уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, самому старшему уволенному — 66 лет, самому молодому — 27.
Трое военных встретят свой день рождения уже на родной земле.
Переговоры в Стамбуле
В среду, 23 июля, в Стамбуле прошел третий раунд мирных переговоров между украинской и российской делегациями. Встреча длилась менее часа.
Украинскую сторону возглавлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, а российскую – помощник президента РФ Владимир Мединский.
В начале переговоров министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил, что в первые два раунда сторонам удалось достичь нескольких важных договоренностей.
В частности, были подписаны меморандумы о прекращении огня.
Главная тема нынешнего раунда переговоров – подготовка к возможному саммиту на уровне лидеров Украины и России.