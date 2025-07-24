Події ночі 24 липня: вибухи в Одесі, обмін полоненими та переговори у Стамбулі

24 липня в Україні було чутно вибухи в Одесі та Черкасах. Обстріли спричинили пожежі та руйнування.

Також відбувся дев’ятий етап обміну полоненими: додому повернулися тяжкопоранені воїни.

У Стамбулі пройшов третій раунд мирних переговорів між Україною та Росією.

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Що сталося за ніч 24 липня 2025 року – читайте у добірці на сайті Факти ICTV.

Вибухи в Одесі

В Одесі пролунали вибухи під час масованої атаки безпілотників на об’єкти цивільної інфраструктури 24 липня.

Про це повідомили голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер і представники ДСНС України.

Попри роботу сил протиповітряної оборони, внаслідок ударів зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура міста.

У різних районах Одеси спалахнули пожежі: зайнялися два поверхи багатоповерхового житлового будинку, дах двоповерхової споруди, торговельні павільйони та автозаправна станція.

Крім того, зазнали руйнувань архітектурні пам’ятки в історичному центрі міста, який охороняється ЮНЕСКО.

За даними ДСНС України, горить територія ринку Привоз. Усі відповідальні служби вже працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Вибухи у Черкасах

У Черкасах сьогодні, 24 липня, пролунало щонайменше три вибухи між 04:11 та 04:13.

За кілька хвилин до вибухів Повітряні сили ЗСУ закликали мешканців міста негайно пройти в укриття.

– Ракетна атака на обласний центр. Маємо кілька пожеж по місту. Усі служби працюють. За попередніми даними, шестеро травмованих. Більше інформації згодом, – повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Обмін полоненими

У середу, 23 липня, відбувся черговий етап обміну полоненими, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Це вже дев’ятий обмін у межах домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Додому повернулися тяжкопоранені та важкохворі захисники.

– Можемо вже говорити про деталі – за всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути більш ніж 1000 наших людей. Для тисячі родин це радість – знову обійняти своїх близьких. Дякую всім, хто над цим працював, – написав глава держави.

Зеленський зазначив, що звільнені сьогодні військові боронили Україну на різних ділянках фронту, а багато хто з них провів у полоні понад три роки. Усім буде надана необхідна допомога та підтримка.

Президент наголосив на важливості того, що обміни продовжуються, і наші громадяни повертаються додому.

Також, за словами Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, найстаршому звільненому – 66 років, наймолодшому – 27.

Троє військових зустрінуть свій день народження вже на рідній землі.

Переговори в Стамбулі

У середу, 23 липня, в Стамбулі відбувся третій раунд мирних переговорів між українською та російською делегаціями. Зустріч тривала менш ніж годину.

Українську сторону очолював секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, а російську – помічник президента РФ Володимир Мединський.

На початку переговорів міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зазначив, що під час перших двох раундів сторонам вдалося досягти кількох важливих домовленостей.

Зокрема, було підписано меморандуми щодо припинення вогню.

Головна тема нинішнього раунду перемовин – підготовка до можливого саміту на рівні лідерів України та Росії.

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