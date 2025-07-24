РФ массированно обстреляла одну из ТЭС – Минэнерго

В результате ночной атаки беспилотниками разрушения получила тепло-электростанция.

Об этом сообщают в Минэнерго.

Атака на Харьковскую ТЭС

Как отметили в ведомстве, ТЭС не имеет никакого отношения к военным объектам.

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– Такие целенаправленные атаки являются очередным доказательством террора и геноцидальной политики агрессора. Это очередная попытка запугать украинцев и лишить нас света и тепла, – говорится в сообщении.

Как сообщил президент Владимир Зеленский сегодня ночью российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Харьковской области.

Энергетики работают над ликвидацией последствий атаки.

Напомним, В ночь на 22 июля Россия совершила очередную массированную атаку дронами по объектам газодобывающей инфраструктуры Украины.

В Нафтогазе подчеркивают, что атака является террористическим актом, направленным на то, чтобы запугать украинцев, сорвать подготовку к отопительному сезону и создать проблемы с газоснабжением зимой.

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