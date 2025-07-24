РФ массированно обстреляла одну из ТЭС – Минэнерго
В результате ночной атаки беспилотниками разрушения получила тепло-электростанция.
Об этом сообщают в Минэнерго.
Атака на Харьковскую ТЭС
Как отметили в ведомстве, ТЭС не имеет никакого отношения к военным объектам.
– Такие целенаправленные атаки являются очередным доказательством террора и геноцидальной политики агрессора. Это очередная попытка запугать украинцев и лишить нас света и тепла, – говорится в сообщении.
Как сообщил президент Владимир Зеленский сегодня ночью российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Харьковской области.
Энергетики работают над ликвидацией последствий атаки.
Напомним, В ночь на 22 июля Россия совершила очередную массированную атаку дронами по объектам газодобывающей инфраструктуры Украины.
В Нафтогазе подчеркивают, что атака является террористическим актом, направленным на то, чтобы запугать украинцев, сорвать подготовку к отопительному сезону и создать проблемы с газоснабжением зимой.