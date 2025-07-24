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2 хв.

РФ масовано обстріляла одну з ТЕС – Міненерго

Російський удар по обʼєкту енергетичної інфраструктури, підстанція, ремонт електромереж
Фото: Getty Images

Одна з українських теплоелектростанцій (ТЕС) зазнала масованого обстрілу під час атаки 24 липня.

Про це повідомляють у Міненерго.

Міненерго – про атаку на ТЕС

Як зазначили у відомстві, ТЕС не має нічого спільного з військовими об’єктами.

Зараз дивляться

– Такі цілеспрямовані атаки є черговим доказом терору та геноцидальної політики агресора. Це чергова спроба залякати українців і позбавити нас світла та тепла, – йдеться у повідомленні.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, сьогодні вночі російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Харківської області.

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Нагадаємо, що вночі проти 22 липня Росія здійснила чергову масовану атаку дронами по об’єктах газовидобувної інфраструктури України.

У Нафтогазі наголошують, що атака є терористичним актом, спрямованим на те, щоб залякати українців, зірвати підготовку до опалювального сезону та створити проблеми з газопостачанням взимку.

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