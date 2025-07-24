Що означає законопроєкт №13533 для незалежності САП і НАБУ – експертний розбір

Законопроєкт №13533 є кроком до відновлення незалежності антикорупційної інфраструктури — він скасовує обмеження, запроваджені законом №4555-ІХ, зокрема щодо САП, та декларує намір захистити органи від зовнішнього впливу.

Однак є ризики втрати автономії НАБУ і САП через перевірки та поліграфи, кадрові гарантії залишаються неврегульованими, пояснюють експерти Лабораторії законодавчих ініціатив.

Ситуація навколо НАБУ та САП

23 липня набув чинності закон №4555-ІХ, який запровадив зміни до Кримінального процесуального кодексу України та закону Про прокуратуру.

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Хоча офіційно документ мав на меті врегулювання розслідувань зникнення осіб під час війни, він отримав репутацію такого, що скасовує незалежність антикорупційних органів та розширює повноваження генпрокурора.

Законопроєкт №12414, поданий до парламенту 16 січня 2025 року, був прийнятий у фінальному вигляді менш ніж за день – 22 липня.

Зміни торкнулися чотирьох напрямів:

Процесуальні повноваження – скасовано особливий порядок для прокурорів САП і детективів НАБУ.

Порядок невідкладних обшуків – змінено перелік підстав, виключено можливість застосування до корупційних справ.

Юрисдикція справ щодо зниклих осіб – дозволено змінювати місце досудового розслідування за місцем проживання родичів.

Кадрові положення – дозволено призначення в прокуратуру без конкурсу та звільнення “поза штатом” попри рішення КСУ.

У відповідь на критику президент пообіцяв 23 липня подати новий законопроєкт, який зміцнить незалежність антикорупційних інституцій. 24 липня документ зареєстровано під номером 13533.

Що містить законопроєкт №13533

Законопроєкт частково скасовує положення закону №4555-ІХ – насамперед ті, що обмежують процесуальні повноваження САП і прокурорів загалом.

Однак питання кадрової політики та юрисдикції у справах про зниклих осіб залишаються без змін.

Додатково вводиться новий інструмент: перевірки працівників НАБУ і САП на поліграфі, які проводитимуть підрозділи внутрішнього контролю за методикою СБУ.

Окремо СБУ має здійснити повну перевірку працівників з доступом до держтаємниці впродовж 6 місяців.

Відновлення процесуальної автономії

Законопроєкт передбачає скасування ключових процесуальних обмежень, запроваджених законом №4555-ІХ, зокрема змін до статей КПК (ст. 3, 36, 37, 39, 40, 40-1, 41, 216, 218, 284, 294, 470, 480, 481) та перехідних положень.

Також скасовуються обмеження керівника САП у керуванні прокурорами.

При цьому норма, яка дозволяє генпрокурору або іншим прокурорам витребовувати матеріали справ, залишається чинною (окрім справ НАБУ).

Це створює ризики втручання та підважує незалежність прокурорів, що суперечить європейським стандартам, які передбачають розширення, а не обмеження їх автономії.

Повернення до старої редакції про невідкладні обшуки

У статті 233 КПК України відновлюється попередня редакція, що дозволяє проведення обшуку без ухвали суду в разі невідкладності.

Така норма вже передбачає триступеневу процедуру: сам обшук, подальше звернення до суду та судову оцінку допустимості здобутих доказів.

У рішенні ЄСПЛ у справі Корнієць та інші проти України (10 липня 2025 року) наголошено, що саме ефективний судовий контроль має стримувати можливі зловживання.

Зміна місця досудового розслідування – без змін

Проєкт №13533 зберігає чинною норму, згідно з якою в умовах воєнного стану розслідування може бути перенесене за клопотанням родичів зниклої особи до місця їх проживання.

Це положення було в первинному тексті законопроєкту №12414 і залишається і в “опозиційному” проєкті №13531. Аналітики оцінюють таку норму як позитивну.

Кадрові положення не переглядаються

Проєкт не скасовує норми щодо прийому прокурорів без конкурсу та можливості звільнення в разі реорганізації органів прокуратури.

Це не відповідає європейським стандартам добору кадрів і суперечить рішенню КСУ №11-р(ІІ)/2024.

Зокрема, можливість пропонувати прокурору посаду з наступним звільненням у разі відмови – може бути інструментом тиску, наприклад, шляхом переведення до прикордонних прокуратур у Сумській області.

Чи загрожують незалежності перевірки від СБУ

Проєкт запроваджує систему постійного контролю працівників антикорупційних органів.

Поліграфічні дослідження проводитимуться кожні два роки для працівників з доступом до держтаємниці.

Масова перевірка від СБУ має бути проведена протягом 6 місяців з моменту набрання чинності законом.

Ці заходи позиціонуються як реакція на можливий вплив з боку Росії, однак не надано публічних доказів на підтвердження таких загроз.

Водночас перевірки можуть стати інструментом тиску та обмеження автономності НАБУ і САП.

Контроль за виїздом за кордон

Проєкт доручає уряду та НАБУ внести нормативні зміни, які заборонять працівникам НАБУ виїзд за межі України під час воєнного стану – окрім службових відряджень.

Це може стати додатковим важелем адміністративного впливу й джерелом бюрократичних перепон.

Пошук осіб та активів за кордоном

Законопроєкт передбачає розробку додаткових ініціатив, зокрема посилення роботи з екстрадиції осіб, які ухиляються від слідства чи вироку.

Узгоджені дії ОГП, Мін’юсту, НАБУ, АРМА, СБУ, ДБР, БЕБ, Нацполіції, Держфінмоніторингу для повернення активів, здобутих злочинним шляхом.

Заборона виїзду за кордон працівникам НАБУ на час воєнного стану.

Усі ініціативи мають бути оформлені у вигляді змін до законодавства протягом трьох місяців.

Висновки щодо законопроєкту №13533

Проєкт закону №13533 є компромісом у питанні збереження незалежності антикорупційної інфраструктури.

Він повністю скасовує ключові процесуальні обмеження, запроваджені законом №4555-ІХ, зокрема щодо САП.

Однак питання кадрових гарантій залишаються невирішеними, а нові ініціативи щодо перевірок та поліграфів можуть стати інструментом залежності антикорупційних органів від СБУ.

Хоча в документі декларується намір посилити захист від зовнішнього впливу, реальний ризик втрати інституційної автономії НАБУ і САП залишається.

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