Согласовал текст законопроекта о НАБУ и САП – Зеленский

Президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует укрепление системы правопорядка в Украине.

Об этом он написал в своем Telegram-канале в четверг, 24 июля.

Зеленский согласовал текст нового законопроекта о НАБУ и САП

Президент утверждает, что новый текст “сбалансирован” и “гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов”.

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По его словам, документ является надежной защитой “системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства”.

— Только что согласовал текст законопроекта, который гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов, а также надежную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства. Текст сбалансирован, — написал он.

Зеленский добавил, что самое главное — реальные инструменты, никаких российских связей и независимость НАБУ и САП.

Президент сообщил, что сегодня внесет законопроект в Верховную Раду.

Накануне Зеленский сообщил, что предложит парламенту законопроект, который “обеспечит силу системе правопорядка”.

Президент подчеркнул, что не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность правоохранительных органов.

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