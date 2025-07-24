В устье Дуная взорвалось судно-земснаряд: трое членов экипажа погибли, остальные ранены

Трое работников Администрации морских портов Украины (АМПУ) погибли, остальные восемь ранены в результате подрыва судна-земснаряда филиала Дельта-лоцман в устье Быстрое реки Дунай.

Подрыв судна-земснаряда в устье Быстрое: что известно

Подрыв судна-земснаряда в устье Быстрое реки Дунай в Одесской области произошел поздно вечером 23 июля.

По данным АМПУ, судно находилось в устье Быстрое для проведения плановых работ. На борту было 11 членов экипажа.

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— В результате взрыва погибли трое работников АМПУ. Искренне соболезнуем родным и близким погибших. Другие члены экипажа сейчас находятся в больнице, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, — отметили в Администрации морских портов Украины.

На месте происшествия работают соответствующие службы. Детали происшествия уточняются. О результатах будет сообщено дополнительно.

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Государственное предприятие Администрация морских портов Украины обеспечит всю необходимую поддержку семьям погибших и тем, кто пострадал в результате чрезвычайного происшествия, отметил в ГП.

Из-за происшествия временно закрыто движение судов по морскому подходному каналу устья Быстрое. Сейчас проход судов в порты Дунайского региона осуществляется по Сулинскому каналу.

Что известно об устье Быстрое

Устье Быстрое является стратегическим маршрутом экспорта украинской продукции через дунайские порты. После начала полномасштабного вторжения России Украина активизировала использование этого направления, увеличив объемы экспорта до 1,5 млн тонн в месяц.

Недавно Украина проводила дноуглубительные работы для увеличения глубины канала с 3,9 до 6,5 метра. В перспективе планируется расширение до 8,2-8,3 метра, однако эти планы пока не согласованы с Румынией.

Фото: МИНЗДРАВ

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