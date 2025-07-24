Укрзализныця усиливает контроль при посадке в поезда: что изменится

АО Укрзалізниця заявила об усилении контроля документов при посадке на поезда в связи с многочисленными жалобами относительно ненадлежащей проверки со стороны поездных бригад.

Об этом говорится в сообщении Укрзалізниці.

Укрзализныця усиливает проверку документов при посадке

Согласно новым мерам, на железнодорожных станциях выборочно будут работать мобильные группы военизированной охраны.

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Проводникам и другим членам поездных бригад предоставлены дополнительные инструкции по более тщательной сверке документов пассажиров при посадке.

В компании напомнили, что уже более двух лет действуют эффективные инструменты контроля, в частности — верификация личности через приложение Дія для покупки билетов на наиболее популярные международные направления.

Именно благодаря этому механизму сотни людей, которые пытались воспользоваться билетами, оформленными на чужие имена, были не допущены к посадке на поезда.

Сервис объявлений OLX сотрудничает с Укрзалізницей для блокировки мошенников, которые пытаются перепродавать билеты.

УЗ призвала пассажиров быть бдительными и сообщать о подобных случаях, чтобы не поддерживать нелегальные схемы и способствовать прозрачности перевозок.

— Укрзализныця продолжает выделять резерв билетов для военнослужащих, предоставлять приоритет детским группам из прифронтовых регионов, а также везти в своих вагонах раненых, внутренне перемещенных лиц и международную дипломатию, — отметили в компании.

Напомним, недавно по инициативе Укрзалізниця Мининфраструктуры обновило правила перевозки в поездах, в частности упростило условия перевозки домашних животных. Эти изменения уже вступили в силу.

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