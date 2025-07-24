Укрзалізниця посилює контроль під час посадки у поїзди: що зміниться

АТ Укрзалізниця заявила про посилення контролю документів під час посадки на поїзди у зв’язку з численними скаргами щодо неналежної перевірки з боку поїзних бригад.

Про це йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

Укрзалізниця посилює перевірку документів при посадці

Згідно з новими заходами, на залізничних станціях вибірково працюватимуть мобільні групи воєнізованої охорони.

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Провідникам та іншим членам поїзних бригад надано додаткові інструкції щодо більш ретельної звірки документів пасажирів під час посадки.

У компанії нагадали, що вже понад два роки діють ефективні інструменти контролю, зокрема – верифікація особи через застосунок Дія для купівлі квитків на найбільш популярні міжнародні напрямки.

Саме завдяки цьому механізму сотні людей, які намагалися скористатися квитками, оформленими на чужі імена, були не допущені до посадки на потяги.

Сервіс оголошень OLX співпрацює з Укрзалізницею для блокування шахраїв, які намагаються перепродавати квитки.

УЗ закликала пасажирів бути пильними й повідомляти про подібні випадки, щоб не підтримувати нелегальні схеми та сприяти прозорості перевезень.

– Укрзалізниця продовжує виділяти резерв квитків для військовослужбовців, надавати пріоритет дитячим групам із прифронтових регіонів, а також везти в своїх вагонах поранених, внутрішньо переміщених осіб та міжнародну дипломатію, – зазначили в компанії.

Нагадаємо, нещодавно за ініціативи Укрзалізниці Мінінфраструктури оновило правила перевезення у поїздах, зокрема спростило умови перевезення домашніх тварин. Ці зміни вже набрали чинності.

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