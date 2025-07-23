Укрзализныця обновила правила перевозки животных в поездах после того, как в прошлом году инициировала соответствующие изменения. Это было сделано, чтобы путешествия с любимцами стали более комфортными.

Об этом Укрзализныця сообщила в своих социальных сетях.

Правила перевозки животных в поездах: что нового

Перед внесением на рассмотрение обновленной редакции правил, железнодорожники провели ряд консультаций с UAnimals, специалистами Минразвития, а также транспортными экспертами из стран-партнеров.

Правила перевозки собак в поезде

Крупные собаки (выше 45 см в холке) теперь могут путешествовать по Украине во всех типах вагонов:

в скоростном поезде Интерсити+ при условии выкупа всех мест, которые расположены единым блоком в ряду. Собаки должны находиться на полу возле своего владельца, под сиденьями или возле них;

в спальном вагоне класса Люкс и вагонах международного назначения RIC следует выкупить все места в купе.

В купе правило о выкупе всех мест действовало и раньше.

Служебные собаки представителей Сил обороны могут бесплатно путешествовать во всех типах вагонов, независимо от размеров животного. Обязательными условиями при этом остаются наличие намордника и поводка.

Правила перевозки кошек и маленьких собак

Маленькие животные кошки или собаки (до 45 см в холке) могут находиться в купе без переноски для здоровой активности и сна – при условии выкупа всех мест в купе.

Переноска не обязательно должна быть жесткой конструкции – для путешествий достаточно современной сумки-переноски, рюкзака-переноски или другой емкости для перевозки с водонепроницаемым дном.

Во всех случаях пассажиры должны:

обеспечить наличие ветеринарных документов на животное, билета на животное, поводка и намордника (для собак крупных пород – на протяжении всего путешествия);

позаботиться о комфорте животного и окружающих.

В случае возникновения дискомфорта или аллергических реакций из-за соседства с животным пассажирам рекомендуется обратиться к проводнику или стюарду — поездная бригада предложит другое комфортное место для продолжения путешествия.

