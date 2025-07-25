Доручив підготувати Технологічну ставку саме по дронах: звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський доручив готувати Технологічну ставку саме по дронах.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні за підсумками подій у п’ятницю, 25 липня.

Зеленський про виробництво дронів-перехоплювачів

– Є затверджений план: вийти на кількість 500-1000 перехоплювачів на добу. Це дуже непросто. На добу у визначений термін. Це персональна відповідальність усіх залучених наших посадовців, – заявив глава держави.

За словами Зеленського, він сьогодні відвідав одну з компаній, що виробляють дрони-перехоплювачі.

Зараз дивляться

Президент подякував команді виробників і розробникам, які просувають саме цю тему та роблять її більш масштабною конкретно в українській обороні.

– Контрактуємо все, що можемо – максимально. Виробництва усіх типів дронів ми забезпечуємо фінансами, – наголосив Зеленський.

Зеленський про плани Росії на літо та осінь

Глава держави провів сьогодні Ставку верховного головнокомандувача, на якій заслухав доповіді Служби зовнішньої розвідки України та ГУР про виклики на літо та осінь, а також про наміри Росії.

– Ми детально говорили, на які загрози треба відповідати, – наголосив Зеленський.

За словами президента, була доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про оперативну ситуацію.

– Усі оперативні напрямки, Покровськ передусім – найбільше уваги. Сумщина – продовжуємо діяти в прикордонні, – звернув увагу глава держави.

Зеленський подякував усім українським підрозділам, які діють на російській території.

Міністр оборони Денис Шмигаль доповів про надходження допомоги від наших партнерів та рух зброї для українських воїнів, розповів президент.

Зеленський про реабілітацію українських воїнів

Глава держави відвідав сьогодні один із медичних центрів Міністерства внутрішніх справ.

За його словами, цей центр займається реабілітацією українських військових саме після поранень.

– Поспілкувався з хлопцями, відзначив їх державними нагородами, – сказав Зеленський.

На думку президента, дуже важливою є вдячність українським воїнам та всім нашим людям, які захищають державу та незалежність.

Президент сказав, що зараз готуються документи, усі необхідні подання на відзначення кількох воїнів званням Героя України. Він заявив, що укази вже незабаром оприлюднять.

Зеленський про наближення законодавчих рішень

Крім цього, президент провів сьогодні наради з підготовки законодавчих рішень, які найближчим часом планують реалізувати.

– Звісно, триває наша комунікація з усіма партнерами для того, щоб цього літа не втратити жодного дня, який може дати додатковий тиск на Росію, – заявив Зеленський.

Глава держави подякував європейським лідерам та Сполученим Штатам Америки за те, що тиск на агресора не слабшає. На його думку, це важливо.

Президент Володимир Зеленський анонсував, що Україна готує більше неприємностей для ворога.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.