Укрзалізниця запроваджує Дія.Підпис для купівлі квитків: про які поїзди йдеться

З 1 серпня Укрзалізниця запроваджує верифікацію через Дія.Підпис для купівлі або повернення квитків на низку популярних поїздів.

Метою є зменшення кількості можливих зловживань під час придбання залізничних квитків. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Укрзалізниця впроваджує верифікацію через Дія.Підпис

З 1 серпня 2025 року, щоб купити чи повернути квитки на певні внутрішні поїзди Укрзалізниці, пасажири повинні верифікувати особу через Дія.Підпис. Йдеться про такі рейси:

Зараз дивляться

№105/106 Одеса — Київ;

№91/92 Львів — Київ;

№29/30 Київ — Ужгород;

№12 Львів — Одеса;

№27/28 Київ — Чоп.

Купівля квитків на ці поїзди через каси буде недоступною. Нові правила не стосуватимуться рейсів зі спецрезервом квитків для військовослужбовців.

Захисники і захисниці надалі можуть бронювати та купувати такі квитки через спеціальний сервіс Укрзалізниці та через Армія+.

Верифікація через Дія.Підпис потрібна також для купівлі квитків на популярні міжнародні напрямки. Саме завдяки цьому механізму сотні людей, які намагалися скористатися квитками, оформленими на чужі імена, були недопущені до посадки на потяги.

Напередодні стало відомо, що Укрзалізниця посилює контроль документів під час посадки на поїзди у зв’язку з численними скаргами щодо неналежної перевірки з боку поїзних бригад.

Джерело : Укрзалізниця

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.