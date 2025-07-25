Правительство назначило новых заместителей министра обороны Шмыгаля — перечень

Правительство назначило новых заместителей министра обороны Украины Дениса Шмыгаля. Они будут внедрять изменения в секторе обороны по ключевым направлениям — от цифровизации и логистики до производства оружия и международного сотрудничества.

Назначение новых заместителей министра обороны Украины

В Министерстве обороны Украины рассказали, кто именно назначен на должности заместителей Шмыгаля.

— Каждому из заместителей будут поставлены конкретные задачи. Первые результаты должны быть ощутимы максимально быстро, — отмечают в Минобороны.

Среди новоназначенных заместителей министра обороны:

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Иван Гаврилюк;

Сергей Боев;

Анна Гвоздяр;

Владимир Заверуха;

Юрий Мироненко;

Оксана Ферчук.

В частности, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, который стал первым заместителем министра обороны Украины, имеет значительный опыт службы на руководящих должностях в органах военного управления ВСУ.

Ранее он был советником командующего Силами логистики ВСУ, руководителем Главного управления логистики, заместителем начальника Генерального штаба ВСУ. В 2022 году был руководителем рабочей группы в Координационном штабе по оказанию помощи Украине в Германии.

Еще один новоназначенный заместитель министра обороны Сергей Боев имеет значительный опыт работы в сферах экономики, стратегического планирования, промышленности и безопасности.

С 2023 года он был советником, а в 2024 году — заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции.

Волонтерка и общественная активистка Анна Гвоздяр, которая будет третьим заместителем министра обороны Украины, с 2014 года участвовала в инициативах по обеспечению армии, вопросам украинских пленных и семей погибших военных.

Ранее она была советницей главы Луганской ВГА. С 2020 до 2023 годы работала на должности директора Благотворительного фонда Сергея Притулы, а затем стала заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Полковник Владимир Заверуха имеет 22 года опыта военной службы и работы в оборонном секторе.

Он начал службу в 2006 году в инженерных войсках. С 2020 до 2025 годов занимал руководящие должности в Минобороны. Весной был назначен первым заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Майор Юрий Мироненко имеет опыт руководства крупными холдингами и глубокую экспертизу в сфере дронных технологий. После начала полномасштабной российской агрессии защищал столицу Украины в составе 112 бригады ТрО.

В 2023 году он был командиром подразделения БпЛА Государственной службы специальной связи и защиты информации. Имеет награды — нагрудные знаки главнокомандующего ВСУ Серебряный крест и Стальной крест.

В течение 2023-2024 годов был главой Государственной службы специальной связи и защиты информации, а затем начал работать заместителем министра цифровой трансформации Украины. В феврале 2025 года стал руководителем Центра инноваций и развития оборонных технологий Минобороны.

Кроме того, Оксана Ферчук станет заместителем министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Она работала советником министра обороны Украины в 2022 году, специализируясь на цифровизации логистических процессов. Вскоре она помогла во внедрении медицинской информационной системы в командовании Медицинских сил ВСУ.

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