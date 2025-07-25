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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Уряд призначив нових заступників міністра оборони Шмигаля – перелік

Міністерство оборони України
Фото: Depositphotos

Уряд призначив нових заступників міністра оборони України Дениса Шмигаля. Вони запроваджуватимуть зміни у секторі оборони за ключовими напрямами – від цифровізації та логістики до виробництва зброї та міжнародної співпраці.

Призначення нових заступників міністра оборони України

У Міністерстві оборони України розповіли, кого саме призначено на посади заступників Шмигаля.

– Кожному з заступників будуть поставлені конкретні завдання. Перші результати мають бути відчутні максимально швидко, – наголошують у Міноборони.

Серед новопризначених заступників міністра оборони:

Зараз дивляться
  • Іван Гаврилюк;
  • Сергій Боєв;
  • Анна Гвоздяр;
  • Володимир Заверуха;
  • Юрій Мироненко;
  • Оксана Ферчук.

Зокрема, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, який став першим заступником міністра оборони України, має значний досвід служби на керівних посадах в органах військового управління ЗСУ.

Раніше він був радником командувача Сил логістики ЗСУ, керівником Головного управління логістики, заступником начальника Генерального штабу ЗСУ. У 2022 був керівником робочої групи в Координаційному штабі з надання допомоги Україні у Німеччині.

Іван Гаврилюк

Фото: Міноборони

Ще один новопризначений заступник міністра оборони Сергій Боєв має значний досвід роботи у сферах економіки, стратегічного планування, промисловості та безпеки.

З 2023 року він був радником, а у 2024 році – заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції.

Уряд призначив нових заступників міністра оборони України Шмигаля – список Фото 2

Фото: Міноборони

Волонтерка та громадська активістка Анна Гвоздяр, яка буде третьою заступницею міністра оборони України, з 2014 року була долученою до ініціатив щодо забезпечення армії, питань українських полонених та родин загиблих військових.

Раніше вона була радницею глави Луганської ВЦА. З 2020 до 2023 років працювала на посаді директорки Благодійного фонду Сергія Притули, а згодом стала заступницею Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Анна Гвоздяр

Фото: Міноборони

Полковник Володимир Заверуха має 22 роки досвіду військової служби та роботи в оборонному секторі.

Він розпочав службу в 2006 році в інженерних військах. З 2020 до 2025 років обіймав керівні посади у Міноборони. Навесні був призначений першим заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Володимир Заверуха

Фото: Міноборони

Майор Юрій Мироненко має досвід керівництва великими холдингами та глибоку експертизу в сфері дронових технологій. Після початку повномасштабної російської агресії захищав столицю України у складі 112 бригади ТрО.

У 2023 році він був командиром підрозділу БпЛА Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. Має нагороди – нагрудні знаки головнокомандувача ЗСУ Срібний хрест та Сталевий хрест.

Юрій Мироненко

Фото: Міноборони

Протягом 2023-2024 років був главою Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, а потім почав працювати заступником міністра цифрової трансформації України. У лютому 2025 року став керівником Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони.

Крім цього, Оксана Ферчук стане заступницею міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Оксана Ферчук

Фото: Міноборони

Вона працювала радницею міністра оборони України у 2022 році, спеціалізуючись на цифровізації логістичних процесів. Згодом вона допомогла у запровадженні медичної інформаційної системи в командуванні Медичних сил ЗСУ.

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