Юлия Захарченко, редактор ленты
Потери врага на 26 июля: ликвидировано еще 1 080 оккупантов и 35 артсистем
Потери врага на 26 июля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последней информации, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 080 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 249-е сутки полномасштабной войны составляют 1 048 330 убитыми и ранеными.
- личного состава – около 1048330 (+1080) человек;
- танков – 11056 (+7);
- боевых бронированных машин – 23059 (+7);
- артиллерийских систем – 30812 (+35);
- РСЗО – 1448 (+2);
- средств ПВО – 1201;
- самолетов – 421;
- вертолетов – 340;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 47959 (+125);
- крылатых ракет – 3535;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 56371 (+158);
- специальной техники – 3935.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 249-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
