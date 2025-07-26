Потери врага на 26 июля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последней информации, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 080 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 249-е сутки полномасштабной войны составляют 1 048 330 убитыми и ранеными.

Сейчас смотрят

Потери врага на 26 июля 2025

  • личного состава – около 1048330 (+1080) человек;
  • танков – 11056 (+7);
  • боевых бронированных машин – 23059 (+7);
  • артиллерийских систем – 30812 (+35);
  • РСЗО – 1448 (+2);
  • средств ПВО – 1201;
  • самолетов – 421;
  • вертолетов – 340;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 47959 (+125);
  • крылатых ракет – 3535;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 56371 (+158);
  • специальной техники – 3935.
Втрати ворога на 26 липня

Потери врага на 26 июля. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 249-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Карта боевых действий на 26 июля 2025 – ситуация на фронте
Карта боевых действий Украины – где идут бои в Украине 26 июля 2025 года

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФВтрати на ДонбасіРосія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.