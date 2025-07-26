Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 26 липня: ліквідовано ще 1 080 окупантів і 35 артсистем
Втрати ворога на 26 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останньою інформацією, Сили оборони України за добу ліквідували 1 080 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 249-ту добу повномасштабної війни становлять 1 048 330 вбитими та пораненими.
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Втрати ворога на 26 липня 2025
- особового складу – близько 1048330 (+1080) осіб;
- танків – 11056 (+7);
- бойових броньованих машин – 23059 (+7);
- артилерійських систем – 30812 (+35);
- РСЗВ – 1448 (+2);
- засобів ППО – 1201;
- літаків – 421;
- гелікоптерів – 340;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 47959 (+125);
- крилатих ракет – 3535;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 56371 (+158);
- спеціальної техніки – 3935.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 249-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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