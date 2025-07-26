Втрати ворога на 26 липня: ліквідовано ще 1 080 окупантів і 35 артсистем

Втрати ворога на 26 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останньою інформацією, Сили оборони України за добу ліквідували 1 080 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 249-ту добу повномасштабної війни становлять 1 048 330 вбитими та пораненими.

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Втрати ворога на 26 липня 2025

особового складу – близько 1048330 (+1080) осіб;

танків – 11056 (+7);

бойових броньованих машин – 23059 (+7);

артилерійських систем – 30812 (+35);

РСЗВ – 1448 (+2);

засобів ППО – 1201;

літаків – 421;

гелікоптерів – 340;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 47959 (+125);

крилатих ракет – 3535;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 56371 (+158);

спеціальної техніки – 3935.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 249-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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