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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.

Втрати ворога на 26 липня: ліквідовано ще 1 080 окупантів і 35 артсистем

Знищена російська техніка
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 26 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останньою інформацією, Сили оборони України за добу ліквідували 1 080 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 249-ту добу повномасштабної війни становлять 1 048 330 вбитими та пораненими.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 26 липня 2025

  • особового складу – близько 1048330 (+1080) осіб;
  • танків – 11056 (+7);
  • бойових броньованих машин – 23059 (+7);
  • артилерійських систем – 30812 (+35);
  • РСЗВ – 1448 (+2);
  • засобів ППО – 1201;
  • літаків – 421;
  • гелікоптерів – 340;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 47959 (+125);
  • крилатих ракет – 3535;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 56371 (+158);
  • спеціальної техніки – 3935.
Втрати ворога на 26 липня

Втрати ворога на 26 липня. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 249-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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