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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
3 хв.

Сили ППО знищили 78 з 83 дронів під час нічної атаки РФ

Російський Су-27
Фото: Depositphotos

У ніч на 27 липня Росія випустила по Україні 83 дрони різного типу. Сили протиповітряної оборони знищили більшість із них, утім деякі досягли цілей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 27 липня: що відомо

Під час нічної атаки на Україну армія РФ застосувала 83 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Орел, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у РФ та Гвардійське в тимчасово окупованому Криму.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10:30 протиповітряною обороною збито та заглушено 78 ворожих БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 5 БпЛА у 3 локаціях та падіння уламків збитих цілей на 2 локаціях.

Загалом українська система протиповітряної оборони знищила понад 94% засобів нападу агресора, що свідчить про її високу ефективність.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 250-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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