Украине засчитали техническое поражение за отказ играть с “нейтральными” россиянами на Кубке мира
- Сборной Украины по водному поло засчитали техническое поражение на Кубке мира-2026 из-за принципиального отказа играть против "нейтральных" россиян.
- Президент федерации Александр Свищев заявил, что национальное достоинство и полная изоляция агрессора важнее любого спортивного результата.
Организаторы Кубка мира по водному поло засчитали сборной Украины техническое поражение за отказ сыграть с “нейтральными” россиянами.
Об этом говорится в официальном сайте соревнований Кубка мира-2026.
Как отмечается, в протоколе матча зафиксировали финальный счет игры – поражение Украины со счетом 0:5.
Сборная Украины отказалась от матча за седьмое место во втором дивизионе Кубка мира на Мальте. До этого украинские спортсмены успели отыграть пять поединков в рамках группового этапа и в начале серии плей-офф.
Это должна была быть первая очная встреча Украины с “нейтральными” российскими спортсменами с момента начала большой войны.
Соперники оказались в одной паре после того, как оба коллектива уступили в стартовых играх за 5-8 позиции, что определило их участие в матче за седьмое место.
Однако противостояние Украины с “нейтральными” россиянами отменено. Президент Федерации водного поло Украины Александр Свищев подчеркнул, что любой поединок с представителями РФ недопустим, независимо от того, под каким флагом или статусом они выступают на соревнованиях.
– Каждый раз, когда нам предлагают “спортивное соперничество” с россиянами, я и все наше спортивное сообщество вспоминаем многочисленные жертвы и беды, которые испытал наш народ и государство. Наш единственный возможный путь – полная изоляция агрессора до восстановления справедливости, – утверждает он.
Глава федерации отметил, что сборная Украины сознательно выбирает техническое поражение для того, чтобы избежать любого участия в матче против представителей РФ под нейтральным флагом. По его мнению, достоинство нации выше любого турнирного результата.
Впервые с начала полномасштабной войны украинская сборная должна была выйти на матч против российской команды в рамках Кубка мира по водному поло на Мальте.
