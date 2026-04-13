Организаторы Кубка мира по водному поло засчитали сборной Украины техническое поражение за отказ сыграть с “нейтральными” россиянами.

Об этом говорится в официальном сайте соревнований Кубка мира-2026.

Как отмечается, в протоколе матча зафиксировали финальный счет игры – поражение Украины со счетом 0:5.

Сборная Украины отказалась от матча за седьмое место во втором дивизионе Кубка мира на Мальте. До этого украинские спортсмены успели отыграть пять поединков в рамках группового этапа и в начале серии плей-офф.

Это должна была быть первая очная встреча Украины с “нейтральными” российскими спортсменами с момента начала большой войны.

Соперники оказались в одной паре после того, как оба коллектива уступили в стартовых играх за 5-8 позиции, что определило их участие в матче за седьмое место.

Однако противостояние Украины с “нейтральными” россиянами отменено. Президент Федерации водного поло Украины Александр Свищев подчеркнул, что любой поединок с представителями РФ недопустим, независимо от того, под каким флагом или статусом они выступают на соревнованиях.

– Каждый раз, когда нам предлагают “спортивное соперничество” с россиянами, я и все наше спортивное сообщество вспоминаем многочисленные жертвы и беды, которые испытал наш народ и государство. Наш единственный возможный путь – полная изоляция агрессора до восстановления справедливости, – утверждает он.

Глава федерации отметил, что сборная Украины сознательно выбирает техническое поражение для того, чтобы избежать любого участия в матче против представителей РФ под нейтральным флагом. По его мнению, достоинство нации выше любого турнирного результата.

