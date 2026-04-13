Евросоюз выдвинул 27 условий Венгрии для разблокировки €35 млрд
- Среди требований – поддержка и снятие вето на санкции против РФ.
- От Петера Мадяра ждут антикоррупционные реформы и изменение политики.
Будущему премьер-министру Венгрии Петеру Мадяру выдвинули 27 условий в обмен на размораживание €35 млрд субсидий от Европейского Союза.
Об этом пишет The Financial Times.
Отмечается, что среди условий ЕС для Венгрии есть разблокирование кредита для Украины в размере €90 млрд и снятие вето на пакет санкций против России.
Кроме того, ЕС требует от Венгрии проведения антикоррупционных проверок и отмены решений времен Виктора Орбана, которые признаны нарушениями правил ЕС.
Речь идет, в частности, об обращении с лицами, ищущими убежища, а также об обеспечении академической свободы.
Издание отмечает, что представители Еврокомиссии ожидают скорейших переговоров с Мадяром и его командой по урегулированию проблемы, возникшей из-за отказа Венгрии придерживаться решения Европейского суда.
Спор привел к тому, что Будапешт вынужден ежедневно платить штраф в размере €1 млн. В итоге речь идет уже о почти €900 млн.
– У нас много рычагов влияния. Давление оказывается на Мадяра, и я думаю, оно хочет добиться результатов как можно скорее, – отметил европейский чиновник на условиях анонимности.
Издание отметило, что Мадяр ранее объявил, что после вступления в должность премьера Венгрии он в первую очередь совершит поездки в Вену и Варшаву, а после этого – в Брюссель.
Напомним, будущий премьер Венгрии Петер Мадяр дал понять, что не будет выступать против кредита ЕС для Украины на €90 млрд, поскольку решение уже было принято.