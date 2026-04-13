Будущему премьер-министру Венгрии Петеру Мадяру выдвинули 27 условий в обмен на размораживание €35 млрд субсидий от Европейского Союза.

Об этом пишет The Financial Times.

Отмечается, что среди условий ЕС для Венгрии есть разблокирование кредита для Украины в размере €90 млрд и снятие вето на пакет санкций против России.

Сейчас смотрят

Кроме того, ЕС требует от Венгрии проведения антикоррупционных проверок и отмены решений времен Виктора Орбана, которые признаны нарушениями правил ЕС.

Речь идет, в частности, об обращении с лицами, ищущими убежища, а также об обеспечении академической свободы.

Издание отмечает, что представители Еврокомиссии ожидают скорейших переговоров с Мадяром и его командой по урегулированию проблемы, возникшей из-за отказа Венгрии придерживаться решения Европейского суда.

Спор привел к тому, что Будапешт вынужден ежедневно платить штраф в размере €1 млн. В итоге речь идет уже о почти €900 млн.

– У нас много рычагов влияния. Давление оказывается на Мадяра, и я думаю, оно хочет добиться результатов как можно скорее, – отметил европейский чиновник на условиях анонимности.

Издание отметило, что Мадяр ранее объявил, что после вступления в должность премьера Венгрии он в первую очередь совершит поездки в Вену и Варшаву, а после этого – в Брюссель.

Напомним, будущий премьер Венгрии Петер Мадяр дал понять, что не будет выступать против кредита ЕС для Украины на €90 млрд, поскольку решение уже было принято.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.