Командование Воздушных сил ВСУ получило уникальные мобильные комплексы для обслуживания самолетов F-16. Такого оборудования нет даже у стран-партнеров. Речь идет о мобильных комплексах для планирования боевых миссий, а также для подготовки и подвески боеприпасов на американские истребители.

Реализовала проект команда Фонда Вернись живым, в рекордные сроки разработав и воплотив в жизнь совершенно новые технические решения.

Стоил проект около 50 млн гривен. Собрать такую немалую сумму оперативно помогла государственная компания Укрнафта.

Сейчас смотрят

F-16 в условиях войны: необходимость нестандартных решений

Появление F-16 в украинском небе — это годы ожиданий, усиленной подготовки пилотов и настоящая секретная спецоперация партнеров и Сил обороны Украины.

Однако американские истребители работают в чрезвычайных условиях. Враг охотится за западной техникой и постоянно обстреливает аэродромы. Поэтому без нестандартных решений просто невозможно.

Проект мобильных комплексов для обслуживания F-16 был в тайне больше года. Все это время команда фонда Вернись живым создавала уникальные мобильные комплексы, чтобы ускорить подготовку самолетов F-16 к выполнению боевых задач.

Уникальные комплексы для обслуживания F-16: что известно

В мобильные комплексы входит подвижный командный пункт, созданный для проведения предполетных брифингов пилотов и планирования миссий.

— Только входим — пульт управления. Здесь находится место командира. Также оно оборудовано сиденьем, монитором. Он отсюда всех видит, дает приказы, принимает информацию, — рассказывает представитель подрядчика.

Кроме того, есть комплексы для подготовки авиационного вооружения, доставки и подвески боеприпасов к самолету.

— Это так называемая машина МТО, мастерская технического обслуживания, где непосредственно собирают боеприпас, проверяют его, и две машины подвески боеприпасов, куда их грузят. Они доставляют их к самолетам и дальше на специальных таких тележках их к пилонам крепят, — говорит глава фонда Вернись живым Тарас Чмут.

Такие решения не только сокращают время подготовки к боевому вылету, но и максимально упрощают ее.

— Это сэкономит также человеческую силу, потому что раньше это требовало участия 10-12 человек. На сегодняшний день это три человека, которые могут быстро навесить вооружение на самолеты. И также это мобильные комплексы, которые помогают быстро и качественно планировать военные миссии для самолетов F-16, — рассказывает исполняющий обязанности директора АО Укрнафта Юрий Ткачук.

Впрочем, чтобы создать такие комплексы хотя бы для двух аэродромов, нужно было более 50 млн гривен. Из-за нехватки времени на сборы ситуация могла бы быть критической. Но плечо подставили надежные партнеры.

— Укрнафта — наш большой, давний партнер. С 2023-го года мы реализовали совместных проектов на более чем миллиард гривен. И мы обратилась к ним с этим проектом. Они очень радостно поддержали его, — говорит председатель фонда Вернись живым Тарас Чмут.

Именно это позволило быстро реализовывать техническое задание.

— Мы очень плотно работаем с Вернись живым и с Минобороны, поэтому мы очень благодарны за такое сотрудничество, которое помогает нам совместно защищать небо. Каждый из 22 000 работников Укрнафты имеет определенный весомый вклад в поддержку Сил обороны и в защиту Украины, — рассказывает исполняющий обязанности директора АО Укрнафта Юрий Ткачук.

За два с половиной года Укрнафта поддержала Силы обороны почти на 3 миллиарда гривен. Речь идет о закупке беспилотников, автомобилей, РЭБ-систем и другой техники. Сейчас Укрнафта собирает 100 миллионов на нужды 2 корпуса Национальной гвардии Украины Хартия.

В рамках Энергичного сбора одна гривна с каждых хот-дога, кофе, литра дизеля или бензина А-95 Energy в сети UKRNAFTA идет на дроны, машины и другое оборудование нашим защитникам. Большую часть суммы — а это 70 миллионов гривен — уже собрали.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.