Карта боевых действий на 30 июля 2025 года – ситуация на фронте
С начала прошедших суток произошло 139 боевых столкновений на фронте.
Об этом по состоянию на 08:00 30 июля сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Российские войска нанесли три ракетных и 57 авиационных ударов, применили шесть ракет и сбросили 109 управляемых авиабомб.
Кроме этого, осуществили 5 715 обстрелов, в том числе 131 – из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 3 677 дронов-камикадзе.
Где идут бои в Украине 30 июля 2025 года – смотрите на карте боевых действий.
Карты боевых действий в Украине на 30 июля 2025
Ситуация в Украине на 30 июля 2025 года
На Южно-Слобожанском направлении агрессор пять раз атаковал позиции украинских защитников в районе Волчанска и в направлении Колодязного.
На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки захватчиков.
Наши защитники остановили штурмовые действия противника в направлении Песчаного, Купянска и в районе Голубовки.
На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза.
Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новый Мир, Колодязи, Карповка, Диброва, Торское и в направлении Среднего, Серебрянки, Шандрыголового, Ямполя.
На Северском направлении наши защитники успешно остановили семь атак вблизи Григоровки, Севера и Федоровки.
На Краматорском направлении вчера зафиксировано четыре боестолкновения в направлении Белой Горы и в районе Новомаркового.
На Торецком направлении враг совершил девять атак – в районах Торецка и Александро-Калинового.
На Покровском направлении наши защитники остановили 63 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов:
Попов Яр, Полтавка, Владимировка, Новоэкономичное, Николаевка, Родинское, Лисовка, Покровск, Зверовое, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Муравка, Миролюбовка, Орехово, Дачное, Никаноровка, Новоукраинка.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 10 атак в районах населенных пунктов:
Александроград, Зеленый Гай, Вольное Поле, Новохатское, Малиевка, Темировка и Зеленое Поле.
На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Ореховском направлении наши защитники отразили две атаки в районе населенного пункта Плавни.
На Приднепровском направлении за прошедшие сутки противник совершил шесть попыток продвинуться вперед.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери врага на 30 июля 2025 года
- личного состава – около 1 052 190 (+890) человек;
- танков – 11 066 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 065 (+1);
- артиллерийских систем – 30 895 (+30);
- РСЗО – 1 451;
- средств ПВО – 1 202;
- самолетов – 421;
- вертолетов – 340;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 48 685 (+100);
- крылатых ракет – 3 548 (+2);
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 56 754 (+67);
- специальной техники – 3 935.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 253-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.