Карта боевых действий на 30 июля 2025 года – ситуация на фронте

С начала прошедших суток произошло 139 боевых столкновений на фронте.

Об этом по состоянию на 08:00 30 июля сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Российские войска нанесли три ракетных и 57 авиационных ударов, применили шесть ракет и сбросили 109 управляемых авиабомб.

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Кроме этого, осуществили 5 715 обстрелов, в том числе 131 – из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 3 677 дронов-камикадзе.

Где идут бои в Украине 30 июля 2025 года – смотрите на карте боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 30 июля 2025

Ситуация в Украине на 30 июля 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении агрессор пять раз атаковал позиции украинских защитников в районе Волчанска и в направлении Колодязного.

На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки захватчиков.

Наши защитники остановили штурмовые действия противника в направлении Песчаного, Купянска и в районе Голубовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза.

Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новый Мир, Колодязи, Карповка, Диброва, Торское и в направлении Среднего, Серебрянки, Шандрыголового, Ямполя.

На Северском направлении наши защитники успешно остановили семь атак вблизи Григоровки, Севера и Федоровки.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано четыре боестолкновения в направлении Белой Горы и в районе Новомаркового.

На Торецком направлении враг совершил девять атак – в районах Торецка и Александро-Калинового.

На Покровском направлении наши защитники остановили 63 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов:

Попов Яр, Полтавка, Владимировка, Новоэкономичное, Николаевка, Родинское, Лисовка, Покровск, Зверовое, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Муравка, Миролюбовка, Орехово, Дачное, Никаноровка, Новоукраинка.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 10 атак в районах населенных пунктов:

Александроград, Зеленый Гай, Вольное Поле, Новохатское, Малиевка, Темировка и Зеленое Поле.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении наши защитники отразили две атаки в районе населенного пункта Плавни.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки противник совершил шесть попыток продвинуться вперед.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага на 30 июля 2025 года

личного состава – около 1 052 190 (+890) человек;

танков – 11 066 (+1);

боевых бронированных машин – 23 065 (+1);

артиллерийских систем – 30 895 (+30);

РСЗО – 1 451;

средств ПВО – 1 202;

самолетов – 421;

вертолетов – 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 48 685 (+100);

крылатых ракет – 3 548 (+2);

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 56 754 (+67);

специальной техники – 3 935.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 253-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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