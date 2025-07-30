Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Карта бойових дій на 30 липня 2025 – ситуація на фронті
Від початку минулої доби відбулося 139 бойових зіткнення на фронті.
Про це станом на 22:00 29 липня повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Російські війська завдали три ракетних та 32 авіаційні удари, застосував шість ракет та скинув 59 керованих авіаційних бомб, здійснив 1 229 ударів дронами-камікадзе та 3 919 обстрілів.
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Де точаться бої в Україні 30 липня 2025 року – дивіться на карті бойових дій.
Карти бойових дій в Україні на 30 липня 2025
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 253-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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