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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.

Карта бойових дій на 30 липня 2025 – ситуація на фронті

Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку минулої доби відбулося 139 бойових зіткнення на фронті.

Про це станом на 22:00 29 липня повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Російські війська завдали три ракетних та 32 авіаційні удари, застосував шість ракет та скинув 59 керованих авіаційних бомб, здійснив 1 229 ударів дронами-камікадзе та 3 919 обстрілів.

Зараз дивляться

Де точаться бої в Україні 30 липня 2025 року – дивіться на карті бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 30 липня 2025

Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 253-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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