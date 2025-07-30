Карта бойових дій на 30 липня 2025 – ситуація на фронті

Від початку минулої доби відбулося 139 бойових зіткнення на фронті.

Про це станом на 22:00 29 липня повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Російські війська завдали три ракетних та 32 авіаційні удари, застосував шість ракет та скинув 59 керованих авіаційних бомб, здійснив 1 229 ударів дронами-камікадзе та 3 919 обстрілів.

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