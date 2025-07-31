Рада впервые транслирует заседание с начала большой войны: депутаты устроили драку

Впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину Верховная Рада проводит заседание с открытой онлайн-трансляцией. И в начале заседания депутаты уже устроили драку.

Прямой эфир уже доступен на YouTube-канале парламента Рада.

Первая трансляция и драка в Раде

Сегодня, 31 июля, депутаты рассматривают президентский законопроект №13533 о возвращении полномочий Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

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Именно вокруг этого документа возник острый спор, который еще в начале заседания перерос в толкотню между отдельными народными избранниками.

Столкновение произошло после выступления одного из депутатов, резко раскритиковавшего предварительное голосование за скандальный закон №4555-IX, который, по мнению общественности, ослабил независимость антикоррупционных органов.

Напомним, трансляции заседаний Рады были приостановлены после 24 февраля 2022 года.

В январе 2025 года парламент возобновил трансляции только заседаний комитетов.

Под давлением медиа и общественных организаций 28 июля депутаты получили официальное обращение с требованием вернуть открытость, а уже 29 июля было зарегистрировано соответствующее постановление.

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