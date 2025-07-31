Рада впервые транслирует заседание с начала большой войны: депутаты устроили драку
Впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину Верховная Рада проводит заседание с открытой онлайн-трансляцией. И в начале заседания депутаты уже устроили драку.
Прямой эфир уже доступен на YouTube-канале парламента Рада.
Первая трансляция и драка в Раде
Сегодня, 31 июля, депутаты рассматривают президентский законопроект №13533 о возвращении полномочий Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).
Именно вокруг этого документа возник острый спор, который еще в начале заседания перерос в толкотню между отдельными народными избранниками.
Столкновение произошло после выступления одного из депутатов, резко раскритиковавшего предварительное голосование за скандальный закон №4555-IX, который, по мнению общественности, ослабил независимость антикоррупционных органов.
Напомним, трансляции заседаний Рады были приостановлены после 24 февраля 2022 года.
В январе 2025 года парламент возобновил трансляции только заседаний комитетов.
Под давлением медиа и общественных организаций 28 июля депутаты получили официальное обращение с требованием вернуть открытость, а уже 29 июля было зарегистрировано соответствующее постановление.