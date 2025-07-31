Рада вперше транслює засідання від початку великої війни: депутати влаштували сутичку

Вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Верховна Рада проводить засідання з відкритою онлайн-трансляцією. І на початку засідання депутати вже влаштували бійку.

Прямий ефір вже доступний на YouTube-каналі парламенту Рада.

Перша трансляція та бійка в Раді

Сьогодні, 31 липня, депутати розглядають президентський законопроєкт №13533 щодо повернення повноважень Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

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Саме навколо цього документа виникла гостра суперечка, яка ще на початку засідання переросла у штовханину між окремими народними обранцями.

Сутичка сталася після виступу одного з депутатів, який різко розкритикував попереднє голосування за скандальний закон №4555-IX, що, на думку громадськості, послабив незалежність антикорупційних органів.

Нагадаємо, трансляції засідань Ради були припинені після 24 лютого 2022 року.

У січні 2025 року парламент відновив трансляції лише засідань комітетів.

Під тиском медіа та громадських організацій 28 липня депутати отримали офіційне звернення з вимогою повернути відкритість, а вже 29 липня була зареєстрована відповідна постанова.

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