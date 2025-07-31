Україна ініціювала екстрене засідання Радбезу ООН через російську атаку на Київ

Україна скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з черговим масштабним ударом Росії по Києву 31 липня, внаслідок якого є численні жертви та значні руйнування.

Про це повідомив у мережі Х голова МЗС України Андрій Сибіга.

Екстрене засідання Радбезу ООН через атаку на Київ

Зустріч Радбезу ООН запланована на 1 серпня. Обговорення відбудеться в межах порядку денного під назвою Підтримання миру та безпеки України.

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– Путін відкидає зусилля заради миру й прагне затягнути війну. Але світ має достатньо сили, аби його зупинити – завдяки єдиному тиску та принциповій позиції на користь повного, негайного й безумовного припинення вогню, – зазначив Сибіга.

Він додав, що засідання Ради Безпеки стане майданчиком для демонстрації чіткої та рішучої позиції міжнародної спільноти щодо російської агресії.

Атака РФ на Київ 31 липня

Нагадаємо, в ніч проти 31 липня російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ із застосуванням безпілотників і ракет.

Окупанти випустили 309 ударних дронів та запустили вісім крилатих ракет типу Іскандер-К.

Основним об’єктом удару став Київ. Пошкодження зафіксовано у кількох районах столиці: Солом’янському, Святошинському, Шевченківському та Голосіївському.

У Святошинському районі ракета зруйнувала дев’ятиповерховий житловий будинок.

Станом на зараз відомо про 16 загиблих внаслідок атаки РФ. Серед них – 14 дорослих і двоє дітей віком 6 і 17 років.

Щонайменше 155 людей поранено.

До ліквідації наслідків обстрілу в місті залучено понад 1 200 співробітників поліції та рятувальних служб.

Пошукові роботи тривають – на завалах зруйнованих будівель працюють чотири кінологічні групи.

Мер столиці Віталій Кличко оголосив 1 серпня Днем жалоби у Києві.

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