Субсидии в Украине: что изменится для украинцев с 1 августа

В августе украинцы и дальше будут получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

О возможных изменениях в начислении субсидий в августе – читайте в материале Фактов ICTV.

Субсидии в августе 2025 года

В августе 2025 г. ситуация с начислением субсидий не изменилась.

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Более 1,5 миллиона украинцев пользуются льготами на оплату коммунальных услуг.

Большинство получателей субсидий на неотапливаемый сезон получат их автоматически.

Впрочем, если произошли изменения в составе домохозяйства или имущественном положении, об этом следует уведомить Пенсионный фонд Украины в течение 30 дней.

Как сообщают в Министерстве социальной политики, в определенных случаях для оформления субсидии на неотапливаемый сезон нужно лично подать заявление и декларацию в ПФУ.

Это касается ситуаций, когда:

жилье арендуется, и за него оплачиваются коммунальные услуги;

в домохозяйстве проживают внутриперемещенные лица;

количество фактически проживающих меньше, чем зарегистрированных;

субсидия необходима для приобретения сжиженного газа, твердого или жидкого печного топлива;

во время отопительного сезона была назначена субсидия в размере 0,0 грн.

Если заявление подается в течение двух месяцев с начала неотапливаемого сезона (т.е. в мае или июне), субсидия будет назначена с его начала.

Как оформить субсидию

Подать документы в Пенсионный фонд можно удобно одним из способов:

лично или по почте в сервисный центр ПФУ;

онлайн — через портал электронных услуг (раздел Заявление на жилищную субсидию или льготу) или через мобильное приложение ПФУ;

с помощью портала Дія (введите в поиске Заявление на субсидию);

в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП);

через уполномоченных представителей органов местного самоуправления (сельских, поселковых или городских советов).

Субсидии для приемных семей и ДДСТ

Кабинет Министров принял изменения, направленные на облегчение доступа к субсидиям для приемных семей и ДДСТ.

Инициатором этих изменений выступило Министерство социальной политики.

Согласно новым правилам:

не учитываются расходы на покупку жилья, земельных участков, транспорта, иностранной валюты и бытовой техники, если они документально подтверждены как расходы по обеспечению потребностей ребенка;

наличие у ребенка-сироты собственного жилья или депозитного счета больше не является основанием для отказа в назначении субсидии;

долги за коммунальные услуги, возникшие до заселения семьи в жилье, не учитываются при рассмотрении заявления на субсидию.

Кроме того:

в случаях, когда в одном жилом помещении находятся два ДДСТ, их теперь разрешается объединять в одно домохозяйство;

доход совершеннолетних приемных детей, не работающих и проживающих с родителями-воспитателями, не будет влиять на исчисление размера субсидии.

Размер субсидии в 2025 году

При определении права на субсидию и расчет ее размера учитывается доход домохозяйства после уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора.

Вычислить размер субсидии или проверить ее начисление можно по этой ссылке.

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Подробную инструкцию по оформлению субсидии через приложение Дія можно найти на сайте Фактов ICTV.

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