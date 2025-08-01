Субсидії в Україні: що зміниться для українців з 1 серпня

У серпні українці й надалі отримуватимуть субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Про можливі зміни в нарахуванні субсидій у серпні — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

У серпні 2025 року ситуація з нарахуванням субсидій не змінилася.

Понад 1,5 млн українців користуються пільгами на оплату комунальних послуг.

Більшість одержувачів субсидій на неопалювальний сезон отримає їх автоматично.

Як повідомляють у Міністерстві соціальної політики, у певних випадках для оформлення субсидії на неопалювальний сезон потрібно особисто подати заяву та декларацію до ПФУ.

Це стосується ситуацій, коли:

житло орендується, і за нього сплачуються комунальні послуги;

у домогосподарстві проживають внутрішньо переміщені особи;

кількість тих, хто проживає фактично, менша за кількість зареєстрованих осіб;

субсидія потрібна на придбання скрапленого газу, твердого чи рідкого пічного палива;

під час опалювального сезону була призначена субсидія у розмірі 0,0 грн.

Як оформити субсидію

Подати документи до Пенсійного фонду можна одним зі способів:

особисто;

онлайн – через портал електронних послуг (розділ Заява на житлову субсидію чи пільгу) або через мобільний застосунок ПФУ;

за допомогою порталу Дія (введіть у пошуку Заява на субсидію);

у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП);

через уповноважених представників органів місцевого самоврядування (сільських, селищних або міських рад).

Субсидії для прийомних родин і ДБСТ

Кабінет Міністрів ухвалив зміни, спрямовані на полегшення доступу до субсидій для прийомних родин і ДБСТ.

Ініціатором цих змін виступило Міністерство соціальної політики.

Згідно з новими правилами:

не враховуються витрати на купівлю житла, земельних ділянок, транспорту, іноземної валюти та побутової техніки, якщо вони документально підтверджені як витрати на забезпечення потреб дитини;

наявність у дитини-сироти власного житла або депозитного рахунку більше не є підставою для відмови у призначенні субсидії;

борги за комунальні послуги, що виникли до заселення родини в житло, не враховуються під час розгляду заяви на субсидію.

Окрім того:

у випадках, коли в одному житловому приміщенні розміщені два ДБСТ, їх тепер дозволяється об’єднувати в одне домогосподарство;

дохід повнолітніх прийомних дітей, які не працюють і проживають з батьками-вихователями, не впливатиме на обчислення розміру субсидії.

Розмір субсидії у 2025 році

Під час визначення права на субсидію та розрахунку її розміру враховується дохід домогосподарства після сплати податку на доходи фізичних осіб і військового збору.

Іншими словами, сума субсидії розраховується індивідуально для кожного заявника.

Вирахувати розмір субсидії або перевірити її нарахування можна за цим посиланням.

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Детальну інструкцію щодо оформлення субсидії через застосунок Дія можна знайти на сайті Фактів ICTV.