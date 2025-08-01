Вступительная кампания 2025: какие специальности выбрали самые способные и какие бесперспективные до сих пор в топе

Главное Вступительная кампания-2025 завершилась: подано 816 тыс. заявлений, создано 210 тыс. электронных кабинетов.

Самые популярные специальности – менеджмент, психология, филология, право и медицина.

Естественные науки и инженерия в аутсайдерах, хотя рынок труда остро нуждается в специалистах.

1 августа стал последним днем подачи заявлений в рамках вступительной кампании 2025 года.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в эфире телемарафона Єдині новини.

Вступительная кампания 2025: сколько подали заявлений, какие специальности самые популярные

По его словам, нынешняя кампания по динамике почти не отличается от прошлой. В целом поступающие подали 816 тысяч заявлений.

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— Вступительная кампания этого года почти идентична прошлогодней. Информация о том, что все выезжают и никто не поступает — это миф. Да, выезжают, но аналогичное количество возвращается. Вступление из-за рубежа идет активно и живо, — отметил Винницкий.

Предварительно известно, что было создано почти 210 тысяч электронных кабинетов. В первую неделю работы системы зарегистрировали 127 тысяч кабинетов.

— В среднем на один кабинет приходится 4 заявления. Есть 3 тысячи абитуриентов, которые подали 15 заявлений. Но больше всего — это кабинеты с одним заявлением, — уточнил заместитель министра.

Самые популярные и провальные специальности

По словам Винницкого, в этом году самой популярной среди абитуриентов стала специальность Менеджмент.

— Это означает, к сожалению, что абитуриенты идут на те специальности, которые не будут иметь большого спроса на рынке труда, — прокомментировал он.

На втором месте — психология, на третьем — филология, четвертое занимает право. В топ-10 также вошли компьютерные науки, среднее образование, инженерия программного обеспечения и медицина.

— Медицина в прошлом году не была в топ-10. В этом году она на 10-м месте. Это означает, что медицинские специальности набирают популярность. Политика министерства — сохранять порог в 150 баллов для поступления. Способные поступающие идут на медицину, — подчеркнул Винницкий.

Общий объем государственного заказа — около 65 тысяч мест, не считая военные специальности.

Зато катастрофической Винницкий назвал ситуацию с естественными науками.

— Химия — 162 заявления в КНУ. Это не плохо, потому что традиционно берут 35-40 студентов. Физика и астрономия сильны в университете Шевченко. На наноматериалы и прикладную физику больше всего заявлений подали в университет Каразина, — рассказал заместитель министра.

Больше всего заявлений на агрономию получили Одесский государственный аграрный университет и Сумской аграрный университет.

По его словам, в Сумах будет смешанная форма обучения. Здание университета повреждено в результате атаки россиян, но активно продолжается восстановление и строительство укрытий.

В то же время транспортные технологии, механическая и электрическая инженерия оказались среди аутсайдеров.

— Эти специальности не востребованы, но рынок труда их очень ждет. Там не просто, но интересно учиться. На них идет специфический абитуриент, — добавил Винницкий.

Когда зачисление

По словам чиновника, зачисление на бюджет состоится до 11 августа, на контракт — до 30 августа.

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