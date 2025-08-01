Вступна кампанія 2025: які спеціальності обрали найздібніші і які безперспективні досі в топі

Головне Вступна кампанія-2025 завершилась: подано 816 тис. заяв, створено 210 тис. електронних кабінетів.

Найпопулярніші спеціальності — менеджмент, психологія, філологія, право та медицина.

Природничі науки та інженерія в аутсайдерах, хоча ринок праці гостро потребує фахівців.

1 серпня став останнім днем подачі заяв у межах вступної кампанії 2025 року.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький в ефірі телемарафону Єдині новини.

Вступна кампанія 2025: скільки подали заяв, які спеціальності найпопулярніші

За його словами, цьогорічна кампанія за динамікою майже не відрізняється від минулорічної. Загалом вступники подали 816 тисяч заяв.

Зараз дивляться

— Вступна кампанія цього року майже ідентична минулорічній. Інформація про те, що всі виїжджають і ніхто не вступає — це міф. Так, виїжджають, але аналогічна кількість повертається. Вступ з-за кордону йде активно і жваво, — зазначив Винницький.

Попередньо відомо, що було створено майже 210 тисяч електронних кабінетів. У перший тиждень роботи системи зареєстрували 127 тисяч кабінетів.

— В середньому на один кабінет припадає 4 заяви. Є 3 тисячі вступників, які подали 15 заяв. Але найбільше — це кабінети з однією заявою, — уточнив заступник міністра.

Найпопулярніші і провальні спеціальності

За словами Винницького, цьогоріч найпопулярнішою серед абітурієнтів стала спеціальність Менеджмент.

— Це означає, на жаль, що абітурієнти ідуть на ті спеціальності, які не будуть мати великого попиту на ринку праці, — прокоментував він.

На другому місці — психологія, на третьому — філологія, четверте посідає право. У топ-10 також увійшли комп’ютерні науки, середня освіта, інженерія програмного забезпечення та медицина.

— Медицина минулого року не була в топ-10. Цього року вона на 10-му місці. Це означає, що медичні спеціальності набирають популярність. Політика міністерства — зберігати поріг у 150 балів для вступу. Здібні вступники йдуть на медицину, — наголосив Винницький.

Загальний обсяг державного замовлення — близько 65 тисяч місць, не враховуючи військові спеціальності.

Натомість катастрофічною Винницький назвав ситуацію з природничими науками.

— Хімія — 162 заяви в КНУ. Це не погано, бо традиційно беруть 35–40 студентів. Фізика й астрономія сильні в університеті Шевченка. На наноматеріали й прикладну фізику найбільше заяв подали до університету Каразіна, — розповів заступник міністра.

Найбільше заяв на агрономію отримали Одеський державний аграрний університет та Сумський аграрний університет.

За його словами, у Сумах буде змішана форма навчання. Будівля університету пошкоджена внаслідок атаки росіян, але активно триває відбудова і будівництво укриттів.

Водночас транспортні технології, механічна та електрична інженерія опинилися серед аутсайдерів.

— Ці спеціальності не в попиті, але ринок праці на них дуже чекає. Там не просто, але цікаво вчитися. На них іде специфічний вступник, — додав Винницький.

Коли зарахування

За словами посадовця, зарахування на бюджет відбудеться до 11 серпня, на контракт — до 30 серпня.

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