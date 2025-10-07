В Украине действует военное положение, что существенно повлияло на правила пересечения государственной границы. Были введены многочисленные ограничения, особенно в отношении выезда отдельных категорий граждан.

Военнообязанные могут выехать за границу только в случаях, предусмотренных ст. 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, которая определяет категории лиц, получающих отсрочку от мобилизации.

Факты ICTV узнавали, какие правила пересечения границы действуют в 2025 году.

Новые правила контроля на границах в 2025 году: система EES

С 12 октября Европейский Союз вводит новую систему контроля пересечения границы — Entry/Exit System (EES). Она предусматривает обязательное сканирование лица и снятие отпечатков пальцев всех путешественников, въезжающих в ЕС и выезжающих из него.

Как будет работать новая система:

Система EES будет применяться к каждому путешественнику, независимо от того, является ли он гражданином страны-члена ЕС или приезжает из третьих стран. Основная цель обновленного контроля — модернизировать базу данных и улучшить обмен информацией между государствами-членами.

Польша уже начала тестирование системы EES, а с 12 октября процедуру начнут внедрять и другие страны ЕС. При этом, как отмечает Демченко, нет гарантии, что система сразу заработает на всех внешних границах: некоторые государства могут начать использование немного позже.

По словам пограничников, новая процедура предусматривает сбор следующих данных:

фотография лица, пересекающего границу;

отпечатки пальцев;

паспортные данные и другая информация о путешествии.

Все эти данные будут храниться в централизованной базе, которая будет постоянно пополняться и позволит отслеживать историю пересечения границы для каждого путешественника.

Обновленные правила пересечения границы для мужчин

Мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет в настоящее время разрешено выезжать за пределы Украины, однако существуют отдельные категории, которые не могут пересекать границу. Как отметил спикер ГПСУ Андрей Демченко во время эфира телемарафона Единые новости, к этой категории относятся государственные служащие, определенные пунктом 2.14 правил пересечения границы. Они смогут выехать только в случае служебной командировки.

Адвокат Дарья Тарасенко на своей странице в Facebook объяснила, что постановление Кабинета Министров № 1031 вызвало активные дискуссии из-за формулировки “до 22 лет включительно”. В частности, у общественности возник вопрос: могут ли выехать мужчины, которым уже исполнилось 22 года и несколько месяцев, например 22 года и 2 месяца.

По мнению юриста, формулировка “до 22 включительно” не совсем однозначна, поэтому для правильного толкования нужно учитывать не только этот фрагмент, но и все постановление. Кроме нормы о “22 годах включительно”, документ также содержит поправки, где в абзацах 12–13 пункта 2-1, пункте 2-8, абзацах 1 и 17 пункта 2-12, абзаце 1 пунктов 2-13, 2-20-2-22 цифра “18” заменяется на “23”. Это означает, что отдельные положения распространяют ограничения на более широкий возраст, чем кажется на первый взгляд.

То есть юноши могут пересекать границу до достижения 23 лет. Слово “включительно” добавлено именно для уточнения этого момента, если бы речь шла о “до достижения 22”, то такого уточнения не понадобилось бы.

Пересечение границы: документы

Для выезда за границу граждане Украины должны иметь действующий загранпаспорт. Использование ID-карты возможно только при условии наличия соответствующих межгосударственных соглашений, в частности с Турцией и Грузией. Перед путешествием важно проверить срок действия паспорта, ведь многие страны требуют, чтобы он оставался действующим не менее 3-6 месяцев после въезда.

В зависимости от цели поездки может понадобиться виза. Украинцы могут посещать 112 стран без визы, однако для работы или учебы оформление соответствующего разрешения является обязательным.

Правила пересечения границы в условиях военного положения для военнообязанных

Мужчинам для беспрепятственного пересечения границы необходимо предоставить документы, подтверждающие статус лица и его право на выезд. Подробный перечень таких документов содержится в постановлении Кабмина № 57 от 27.01.1995 года, которое было обновлено в соответствии с условиями военного положения.

Всем категориям лиц необходимо иметь военно-учетный документ с актуальным штрих-кодом, который проверяется пограничниками, ТЦК и полицией.

Основной пакет документов включает:

Паспорт гражданина Украины (внутренний или заграничный).

Военно-учетный документ с указанным VIN-кодом.

Справку об отсрочке (при наличии права на нее).

Дополнительные документы в зависимости от категории (например, свидетельство о рождении ребенка, документы об инвалидности и т. д.).

Некоторые категории граждан могут заранее забронировать время пересечения границы через систему єЧерга. Это касается:

водителей грузового транспорта;

туристических и детских групп;

лиц, путешествующих с гуманитарной целью.

Также водители, осуществляющие перевозки для нужд ВСУ, медицинских грузов или гуманитарной помощи, должны быть зарегистрированы в системе Шлях, что помогает уменьшить коррупционные риски в сфере международных перевозок.

Правила пересечения границы в 2025 году для детей

Детям до 18 лет для пересечения границы необходимо иметь:

Свидетельство о рождении (для лиц до 14 лет) или паспорт гражданина Украины (с 14 лет).

Документы, подтверждающие родственные связи (например, свидетельство о браке в случае разных фамилий у родителей и ребенка).

Загранпаспорт ребенка или запись о нем в загранпаспорте одного из родителей.

Если ребенок путешествует без родителей, нужно нотариально заверенное разрешение на выезд от одного из них.

