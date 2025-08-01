Зеленский и Стармер договорились увеличить производство дронов-перехватчиков

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером о последствиях жесткого обстрела российских агрессоров, который унес жизни 31 человека в Киеве.

Об этом президент написал у себя в Telegram 1 августа.

Переговоры Владимира Зеленского и Кира Стармера: о чем договорились лидеры

Зеленский рассказал, что Стармер выразил соболезнования в связи с гибелью украинцев и обсудил возможности, которые помогли бы остановить убийства и дать людям больше защиты, а также – заставить РФ закончить эту войну.

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– Обсудили необходимость увеличения производства дронов, особенно перехватчиков. Есть конкретная финансовая потребность, и мы договорились найти решение, – сказал президент.

По его словам, на переговорах со Стармером затронули и тему санкций, которых Россия действительно боится, хотя и делает вид, что ее это не касается. Зеленский подчеркнул, что число ограничений, наложенных на агрессоров, будет только увеличиваться.

Также стороны затронули тему мирных переговоров на уровне лидеров между Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным.

Украинский лидер подчеркнул, что идет подготовка к активной дипломатической работе с партнерами в Европе и США, по его словам, позиции перед предстоящими международными мероприятиями согласованы.

Источник : Офис президента

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