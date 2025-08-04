На Запорожье ВСУ уничтожили российский ракетный комплекс С-300 – Генштаб

Генштаб Вооруженных Сил сообщил, что 2 августа украинские защитники уничтожили ракетный комплекс С-300 на временно оккупированной части Запорожской области.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном Генштабом 4 августа.

Уничтожение РК С-300: что известно

По данным военных, Силы обороны использовали высокоточный удар, чтобы поразить российские военные объекты на временно оккупированной части Запорожской области.

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– Ликвидация этого комплекса существенно уменьшает огневые возможности врага на большом расстоянии и снижает его способность обстреливать позиции Сил обороны Украины и гражданскую инфраструктуру региона, – подчеркнули в Генштабе.

Там добавили, что такой удар в очередной раз стал подтверждением эффективности и точности украинских подразделений в обнаружении и поражении критически важных объектов противника, в частности – на временно оккупированных территориях.

Силы обороны сообщили, что будут продолжать борьбу до полного вывода российских оккупационных войск с украинской территории, а также – восстановления территориальной целостности и установления справедливого и прочного мира.

Источник : Генштаб ВСУ

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