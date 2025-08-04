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Анастасія Гевко, редакторка стрічки
2 хв.

На Запоріжжі ЗСУ знищили російський ракетний комплекс С-300 – Генштаб

ЗРК С-300
Фото: Getty Images

Генштаб Збройних Сил повідомив, що 2 серпня українські захисники знищили ракетний комплекс С-300 на тимчасово окупованій частині Запорізької області. 

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому Генштабом 4 серпня. 

Знищення РК С-300: що відомо

За даними військових, Сили оборони використали високоточний удар, щоб уразити російські військові об’єкти на тимчасово окупованій частині Запорізькох області. 

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– Ліквідація цього комплексу суттєво зменшує вогневі можливості ворога на великій відстані та зменшує його здатність обстрілювати позиції Сил оборони України й цивільної інфраструктури регіону, – наголосили у Генштабі.

Там додали, що такий удар вкотре став підтвердженням ефективності та точності українських підрозділів у виявленні та ураженні критично важливих об’єктів противника, зокрема – на тимчасово окупованих територіях. 

Сили оборони повідомили, що продовжуватимуть боротьбу аж до повного виведення російських окупаційних військ з української території, а також – відновлення територіальної цілісності та встановлення справедливого і тривалого миру. 

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ГУР емблема

Джерело: Генштаб ЗСУ
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