На Запоріжжі ЗСУ знищили російський ракетний комплекс С-300 – Генштаб

Генштаб Збройних Сил повідомив, що 2 серпня українські захисники знищили ракетний комплекс С-300 на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому Генштабом 4 серпня.

Знищення РК С-300: що відомо

За даними військових, Сили оборони використали високоточний удар, щоб уразити російські військові об’єкти на тимчасово окупованій частині Запорізькох області.

Зараз дивляться

– Ліквідація цього комплексу суттєво зменшує вогневі можливості ворога на великій відстані та зменшує його здатність обстрілювати позиції Сил оборони України й цивільної інфраструктури регіону, – наголосили у Генштабі.

Там додали, що такий удар вкотре став підтвердженням ефективності та точності українських підрозділів у виявленні та ураженні критично важливих об’єктів противника, зокрема – на тимчасово окупованих територіях.

Сили оборони повідомили, що продовжуватимуть боротьбу аж до повного виведення російських окупаційних військ з української території, а також – відновлення територіальної цілісності та встановлення справедливого і тривалого миру.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.