Карта боевых действий на 5 августа 2025 – ситуация на фронте

С начала минувших суток произошло 144 боевых столкновения на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.

Российские захватчики нанесли два ракетных и 54 авиационных удара, применив две ракеты и сбросив 87 управляемых авиационных бомб.

По данным Генштаба ВСУ, россияне привлекли для поражения 1 575 дронов-камикадзе и совершили 4 020 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Сейчас смотрят

Подробнее о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 5 июля 2025 года

Ситуация в Украине на 5 августа 2025 года

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 18 атак захватнических войск. Также враг нанес 14 авиационных ударов, применив при этом 26 управляемых авиабомб, и осуществил 417 обстрелов, шесть из которых — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска, Красного Первого, Фиголевки и в сторону Казачьей Лопани, Гоптовки и Колодязного.

На Купянском направлении вчера состоялось девять вражеских атак. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Голубовка, Загрызово и Лозовая.

На Лиманском направлении враг атаковал 28 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Мирное, Колодязи, Зеленая Долина, Торское и в сторону Дроновки, Григорьевки и Серебрянки.

На Северском направлении враг совершил девять попыток продвижения вперед в районах Григорьевки, Верхнекаменского и Выемки.

Две вражеские атаки отбили наши защитники в районе Часового Яра на Краматорском направлении.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Торецка, Романовки и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Новоэкономичное, Красный Лиман, Сухецкое, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Новоукраинка и Зеленый Кут.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 18 атак вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Воскресенка, Зеленый Гай, Поддубное, Мирное, Темировка и Малиевка.

На Гуляйпольском направлении противник один раз пытался прорвать оборону наших защитников в районе Малиновки.

На Ореховском направлении оккупационные войска совершили одну попытку наступления на позиции наших защитников в сторону Новоандреевки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг совершил пять тщетных попыток атаковать позиции украинских подразделений.

Потери врага на 5 августа 2025

личного состава – около 1 058 260 (+1 120) человек;

танков – 11071 (+2);

боевых бронированных машин – 23 091 (+12);

артиллерийских систем – 31 081 (+28);

РСЗО – 1452;

средств ПВО – 1203;

самолетов – 421;

вертолетов – 340;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 49 620 (+169);

крылатых ракет – 3 555 (+2);

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 57 337 (+93);

специальной техники – 3 935.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 259-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.