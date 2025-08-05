Карта бойових дій на 5 серпня 2025 – ситуація на фронті

Від початку минулої доби відбулося 144 бойових зіткнення на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00.

Російські загарбники завдали двох ракетних та 54 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 87 керованих авіаційних бомб.

За даними Генштабу ЗСУ, росіяни залучили для ураження 1 575 дронів-камікадзе та здійснили 4 020 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

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Детальніше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація зараз, дивіться на картах бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 5 липня 2025

Ситуація в Україні на 5 серпня 2025

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 18 атак загарбницьких військ. Також ворог завдав 14 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 26 керованих авіабомб, та здійснив 417 обстрілів, шість із яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська, Красного Першого, Фиголівки та в бік Козачої Лопані, Гоптівки та Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Загризове та Лозова.

На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Мирне, Колодязі, Зелена Долина, Торське та у бік Дронівки, Григорівки та Серебрянки.

На Сіверському напрямку ворог здійснив дев’ять спроб просування вперед в районах Григорівки, Верхньокам’янського та Виїмки.

Дві ворожі атаки відбили наші оборонці в районі Часового Яру на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у районах Торецька, Романівки та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Сухецьке, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та Зелений Кут.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 18 атак поблизу населених пунктів Зелене Поле, Воскресенка, Зелений Гай, Піддубне, Мирне, Темирівка та Маліївка.

На Гуляйпільському напрямку супротивник один раз намагався прорвати оборону наших захисників в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська здійснили одну спробу наступу на позиції наших захисників у бік Новоандріївки.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив п’ять марних спроб атакувати позиції українських підрозділів.

Втрати ворога на 5 серпня 2025

особового складу – близько 1 058 260 (+1 120) осіб;

танків – 11071 (+2);

бойових броньованих машин – 23 091 (+12);

артилерійських систем – 31 081 (+28);

РСЗВ – 1452;

засобів ППО – 1203;

літаків – 421;

гелікоптерів – 340;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49 620 (+169);

крилатих ракет – 3 555 (+2);

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 57 337 (+93);

спеціальної техніки – 3 935.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 259-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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