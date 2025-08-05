Сили оборони спростували фейки про ДРГ у Херсоні

Сили оборони півдня України відбивають усі спроби російських військ створити плацдарм у дельті Дніпра, без якого штурм Херсона є неможливим.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

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Він наголосив, що інформація, яка поширюється в соцмережах про нібито висадку ворожих диверсійно-розвідувальних груп у місті, не відповідає дійсності та є елементом ворожої дезінформації.

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За словами Волошина, ситуація на Херсонському напрямку залишається непростою. Щодня фіксується до десятка штурмів, які зосереджені виключно на островах у дельті Дніпра — від Козулиського, Забича, Нестриги та Білогрудого до Великого Вільхового та району Антонівських мостів. Росія намагається захопити цю острівну зону, щоб використати її як трамплін для подальшого форсування Дніпра та висадки на правий берег.

Однак розвідка не спостерігає у ворога угруповання, яке було б здатне здійснити масштабне форсування і захопити плацдарм у Херсоні. Накопичених сил вистачає лише для турбуючих дій — кількох штурмів на різних островах, які українські військові успішно відбивають.

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Водночас окупанти не припиняють завдавати ударів по Херсону дронами, авіацією, некерованими авіаційними ракетами та коригованими авіабомбами. Волошин зауважив, що КАБи важко перехопити у повітрі, тому основна протидія полягає у знищенні літаків та завданні ударів по аеродромах, з яких вони злітають. Він підкреслив, що українські Повітряні сили та спецслужби працюють над цим напрямком, і вже є результати у вигляді знищених ворожих літаків та атак на бази противника.

Окремо речник прокоментував пошкодження мосту, що з’єднує материкову частину Херсона з мікрорайоном Корабел. За його словами, ця споруда є цивільною інфраструктурою та не мала визначної ролі в системі оборони міста. Натомість вона забезпечувала життєдіяльність мікрорайону, де на момент удару перебувало близько 1800 жителів. Через руйнування місцева влада ухвалила рішення про їх евакуацію.

Волошин назвав цей удар типовим терористичним актом, спрямованим виключно проти мирного населення, адже поруч немає жодних військових об’єктів.

Він також спростував чутки про присутність диверсійно-розвідувальних груп у Херсоні, наголосивши, що навіть у разі їхньої висадки вони не змогли б взяти під контроль місто і були б швидко знищені. За його словами, подібні вкиди є частиною інформаційно-психологічних операцій противника, спрямованих на поширення паніки.

Волошин підкреслив, що українські захисники готові до оборони Херсона та продовжують тримати оборонні позиції на правому березі Дніпра.

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