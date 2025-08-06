Штраф до 10 200 грн: в Раде зарегистрировали законопроект об усилении ответственности за дискриминацию

Народные депутаты предлагают усилить административную ответственность за дискриминационные правонарушения.

Соответствующий законопроект №13597 зарегистрирован в Верховной Раде.

Что известно о законопроекте №13597

Документ предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

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Предлагается дополнить его новой статьей 188-58 под названием “Нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации”.

В соответствии с этой статьей, за дискриминационные действия, не связанные с насилием или угрозой его применения, повлекшие притеснения одного лица или группы лиц, гражданам грозит штраф в размере от 100 до 160 необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть от 1 700 до 2 720 грн), или исправительные работы сроком до одного месяца с удержанием 20% заработка.

Для должностных лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность, штраф составит от 300 до 400 необлагаемых минимумов (5 100-6 800 грн).

В случае повторного совершения аналогичного правонарушения в течение года после наложенного административного взыскания предусмотрено более строгое наказание.

Граждане будут платить штраф от 160 до 300 необлагаемых минимумов (2 720-5 100 грн) или работать на исправительных работах от одного до двух месяцев с удержанием 20% заработной платы.

Должностные лица и предприниматели в таком случае будут платить от 400 до 600 необлагаемых минимумов (6 800-10 200 грн).

Кроме того, в Уголовном кодексе Украины предлагается расширить перечень обстоятельств, отягчающих наказание.

В частности, в статью 67 планируется добавить норму, согласно которой совершение преступления по мотивам нетерпимости будет признаваться обстоятельством, отягчающим ответственность.

Напомним, законопроект №13597 О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно противодействия проявлениям дискриминации был зарегистрирован в Верховной Раде 4 августа.

В 2025 году необлагаемый минимум доходов граждан в Украине составляет 17 грн.

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