Штраф до 10 200 грн: у Раді зареєстрували законопроєкт про посилення відповідальності за дискримінацію

Народні депутати пропонують посилити адміністративну відповідальність за дискримінаційні правопорушення.

Відповідний законопроєкт №13597 зареєстрований у Верховній Раді.

Що відомо про законопроєкт №13597

Документ передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Пропонується доповнити його новою статтею 188-58 під назвою Порушення законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації.

Відповідно до цієї статті, за дискримінаційні дії, не пов’язані з насильством чи загрозою його застосування, що спричинили утиски однієї особи або групи осіб, громадянам загрожує штраф у розмірі від 100 до 160 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 1 700 до 2 720 грн), або виправні роботи строком до одного місяця з утриманням 20% заробітку.

Для посадових осіб та громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність, штраф становитиме від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів (5 100-6 800 грн).

У разі повторного вчинення аналогічного правопорушення протягом року після накладеного адміністративного стягнення передбачено суворіше покарання.

Громадяни сплачуватимуть штраф від 160 до 300 неоподатковуваних мінімумів (2 720-5 100 грн) або працюватимуть на виправних роботах від одного до двох місяців з утриманням 20% заробітної плати.

Посадовці та підприємці у такому випадку сплачуватимуть від 400 до 600 неоподатковуваних мінімумів (6 800-10 200 грн).

Крім того, у Кримінальному кодексі України пропонується розширити перелік обставин, що обтяжують покарання.

Зокрема, до статті 67 планують додати норму, за якою вчинення злочину з мотивів нетерпимості визнаватиметься обставиною, що обтяжує відповідальність.

Нагадаємо, законопроєкт №13597 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо протидії проявам дискримінації було зареєстровано у Верховній Раді 4 серпня.

У 2025 році неоподатковуваний мінімум доходів громадян в Україні становить 17 грн.

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