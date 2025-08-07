ЦПД спростував фейк про “розстріли цивільних ЗСУ” в Часовому Яру

Центр протидії дезінформації (ЦПД) спростував черговий російський фейк про нібито розстріл цивільних Збройними силами України в Часовому Яру.

Про це повідомляє пресслужбі ЦПД.

Фейк РФ щодо Часового Яру

Росія вкотре поширює дезінформацію про нібито злочини Збройних сил України. Цього разу кремлівські пропагандисти заявляють, що українські військові буцімто розстрілювали цивільних, які намагались залишити Часів Яр.

Зараз дивляться

Жодних доказів цих звинувачень представлено не було – ані фото, відео, прізвищ загиблих, даних про кількість жертв чи незалежних свідчень.

Як зазначили у ЦПД, всі заяви базуються виключно на словах російського пропагандиста, який вже неодноразово фігурував у поширенні неправдивої інформації.

ЦПД наголошує, що такий фейк є черговим елементом кремлівської кампанії з дискредитації ЗСУ та спробою виправдати злочини, які скоює саме російська армія на окупованих територіях України.

Раніше Центр протидії дезінформації вже спростовував подібні фейки про нібито звірства ЗСУ, які неодмінно виявлялися повністю сфабрикованими російською пропагандистською машиною.

Нагадаємо, що за словами очільника міської військової адміністрації Часового Яру Сергія Чауса, у місті досі залишається 135 людей.

Наприкінці липня російські медіа активно розповсюджували інформацію про захоплення Часів Яру, хоча насправді це не відповідає дійсності.

Згідно з картами DeepState, росіяни досі не контролюють південну частину міста. Бої тривають.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.