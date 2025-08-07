Катування і загибель Вікторії Рощиної: керівник СІЗО Таганрога отримав підозру

Слідчі поліції повідомили про підозру колишньому начальнику слідчого ізолятора в Росії за катування, тортури та приниження української журналістки Вікторії Рощиної.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Начальника Таганрозького СІЗО підозрюють у катуванні Вікторії Рощиної

У період керівництва підозрюваного в СІЗО №2 міста Таганрог Ростовської області була організована система репресивного поводження із незаконно утримуваними громадянами України, зокрема цивільними особами.

Зараз дивляться

Серед потерпілих – відома українська журналістка Вікторія Рощина, затримана російськими військовими на тимчасово окупованій території Запорізької області.

У ізоляторі журналістка зазнала системних катувань, принижень, погроз, жорстких обмежень у доступі до медичної допомоги, питної води та їжі.

Її позбавили можливості спати чи сидіти вдень, застосовували фізичні покарання та психологічний тиск із вимогою співпраці з адміністрацією установи.

Усвідомлюючи цивільний статус журналістки і захист, гарантований міжнародним гуманітарним правом, він свідомо порушив норми Женевської конвенції та інших міжнародних договорів.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Що відомо про загибель Вікторії Рощиної

Журналістка Вікторія Рощина зазнала жорстоких тортур у російському полоні.

На її тілі були ножові рани та сліди застосування електричного струму.

Окупанти тримали її під вартою без висунення обвинувачень, а під час перевірок приховували її місцеперебування.

Рощину утримували спочатку в катівнях на окупованій території Запорізької області, потім вивезли до Таганрога.

Співкамерниця розповіла, що журналістку катували, залишаючи численні ножові порізи та застосовуючи електричний струм. За час перебування в полоні Вікторія втратила вагу до 30 кг.

Нагадаємо, що журналістка зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території.

У жовтні 2024 року ГУР повідомило про її загибель у російському ув’язненні.

Напочатку серпня стало відомо, що Вікторію Рощину посмертно нагородили орденом Свободи.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.