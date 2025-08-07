Более половины украинцев верят в вступление Украины в ЕС в течение 10 лет

Главное 52% украинцев верят в вступление в ЕС в течение 10 лет - меньше всего за время полномасштабной войны

16% ожидают вступления в ЕС в пределах 10-20 лет

5% респондентов - позже чем через 20 лет

18% не верят в вступление в ЕС - это самый высокий уровень пессимизма за последние годы.

Более половины украинцев (52%) верят, что Украина сможет присоединиться к Европейскому Союзу в течение следующих десяти лет.

При этом доля оптимистично настроенных относительно скорого членства в ЕС уменьшается второй год подряд, свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного компанией Gallup.

Когда Украина вступит в ЕС: мнения украинцев

Респондентам предложили оценить, когда именно, по их мнению, Украина станет полноправным членом ЕС. Варианты ответов включали:

в течение 10 лет;

в пределах 10–20 лет;

позже чем через 20 лет;

никогда.

В возможность вступления в Евросоюз в течение десятилетия верят 52% опрошенных — это самый низкий показатель с начала полномасштабной войны. В 2022-2023 годах таких было 73%.

Еще 16% респондентов ожидают вступления Украины в ЕС в пределах 10-20 лет, а 5% считают, что этот процесс продлится более двух десятилетий.

18% украинцев не верят, что Украина когда-либо станет частью Евросоюза. Это самый высокий показатель за последние годы, однако темпы роста количества пессимистов меньше, чем в соответствующем вопросе о вступлении в НАТО.

Также исследование Gallup показало, что оценка украинцами действий администрации США в 2025 году является самой низкой за последнее десятилетие.

Уровень одобрения политики правительства Германии, наоборот, достиг самых высоких за этот период показателей.

Вступление Украины в ЕС: что известно

Украина официально получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС 23 июня 2022 года. Это решение стало свидетельством признания европейского курса Украины со стороны Брюсселя.

Перед этим председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ускорить интеграцию Украины в Евросоюз и подчеркнула необходимость открытия всех переговорных кластеров уже в 2025 году.

По ее словам, исход войны в Украине будет иметь решающее значение для будущего всей Европы.

Она также предупредила, что любое плохо заключенное мирное соглашение только укрепит решимость президента РФ Владимира Путина к новой агрессии.

Урсула фон дер Ляйен обозначила три ключевых направления работы Евросоюза:

поддержка оборонных способностей Украины;

отказ от использования российских ископаемых энергоносителей;

интеграция Украины в состав ЕС.

