Высадка россиян в районе Корабел Херсона маловероятна — Волошин

Российские войска вряд ли смогут осуществить десантную операцию в пределах херсонского микрорайона Корабель в ближайшее время.

Об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, комментируя информацию о возможной попытке высадки противника в этом районе.

В ЗСУ оценили вероятность высадки десанта в районе Корабел Херсона

После того, как российские войска предприняли попытку разрушить мост, соединяющий микрорайон Корабел с центральной частью Херсона, начала распространяться информация о якобы подготовке врагом десантной операции в этом районе.

По словам Волошина, такой сценарий с военной точки зрения выглядит крайне маловероятным.

— Сценарий, что противник сейчас будет пытаться высадиться в микрорайоне Остров (Корабель), с военной точки зрения на данный момент – это очень сомнительный сценарий. Потому что перед тем, как подойти к микрорайону Остров, врагу необходимо преодолеть несколько водных проток, пройти несколько островов, и это довольно непросто сегодня, – отметил он.

Спикер добавил, что украинские защитники отслеживают и уничтожают все штурмовые и форсирующие группы, которые россияне пытаются направить на правый берег Днепра.

— Чтобы от одного берега до другого враг доплыл, необходимо время. И за это время можно обнаружить все эти штурмовые группы врага. Потому что мы не будем тоже сидеть, сложа руки, и ждать, что противник высадится на наш берег и начнет захватывать районы города. Озвучивать этот сценарий сейчас – это как рассказывать разные сценарии о каких-то малореальных событиях пока, – подчеркнул Волошин.

Что касается возможности воздушного десантирования, то и этот вариант тоже кажется малореалистичным.

Волошин пояснил, что даже для вертолетов существует высокая вероятность быть сбитыми при подлете к украинским позициям.

Он вспомнил пример неудачной операции России в Гостомеле в первые дни полномасштабного вторжения, когда, несмотря на меньшую готовность украинских сил, захватчикам не удалось реализовать план.

— Сейчас у нас есть подразделения, которые проводят антидесантные действия. Мы вообще ожидаем, что враг будет пытаться форсировать, мы готовы к различным событиям, к различным сценариям, — сказал он.

Однако Волошин подчеркнул, что украинская разведка на данный момент не фиксирует на противоположном берегу Днепра достаточной концентрации вражеских сил, способных реализовать масштабное наступление или штурм.

Ситуация на южном направлении сложная

Однако ситуация на южном направлении остается сложной и опасной.

За сутки противник совершил 280 атак с использованием дронов-камикадзе, провел 9 авиационных ударов управляемыми авиабомбами по Херсону, а также применил 8 баражующих боеприпасов типа Молния, Ланцет и Привет-82 по позициям в Херсонской области.

Напряженной остается и обстановка в районе островов в дельте Днепра.

За прошедшие сутки произошло три боевых столкновения на острове Белогорудов, еще одно – на Большом Ольховом. Также фиксировались столкновения возле железнодорожного и автомобильного Антоновских мостов.

Что касается микрорайона Корабел, российские войска регулярно обстреливают эту территорию из артиллерии, применяют корректируемые авиационные бомбы и активно используют дроны.

Поэтому после последнего удара по автомобильному мосту в микрорайоне Остров местные власти продолжают эвакуацию гражданского населения, которое до сих пор остается в этом районе.

Источник : Укринформ

